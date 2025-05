Nuova C5 Aircross regina di comfort per la famiglia

di Giuseppe Tassi

La Citroen più bella, confortevole e tecnologica di sempre. Etichetta impegnativa per la nuova versione della C5 Aircross, Suv di segmento C che strizza l’occhio alla famiglia e completa la gamma elettrica del marchio francese. Arriverà sul mercato da metà 2025 a un prezzo che dovrebbe partire da circa 38 mila euro. Accanto alla versione a impatto zero, la mild-hybrid e la plug-in con alimentazione alla spina.

Nel ricco mondo elettrico di Citroen alla piccola Ami (170 mila ordini nel mondo) si uniscono la e-C3 (Suv di segmento B con opzione 7 posti) le berline e-C4 ed e-C4x e appunto e-C5 Aircross. Sul rapporto tra il marchio francese e l’elettrico (dal 1925 ad oggi) si incentra la fastosa presentazione spalmata su due giorni della nuova ammiraglia. Nel programma un Electric Show, una gita in battello sulla Senna con il double chevron in bella vista e il primo contatto con la nuova vettura.

L’impatto è molto piacevole e il verde brillante della livrea sottolinea l’aspirazione premium della nuova C5 Aicross. Con un occhio attento al mondo delle flotte aziendali. La linea è solida e muscolosa ma l’assetto rimane elegante ed essenziale. Molto suggestiva la nuova firma luminosa a tre punti interpretata con segmenti orizzontali che vengono ripresi nel retrotreno con fanaleria a sbalzo. Migliora anche l’aerodinamica con un CX di 0,75 capace di garantire 30 km in più di autonomia elettrica nella marcia in autostrada.

Il comfort comincia dalle dimensioni: 4.652 mm di lunghezza (+ 16 cm), 1.902 di larghezza e 2.784 di passo (+6 cm). Ne deriva una grande comodità nella fila posteriore, con ampio spazio per le ginocchia. I sedili Advanced Comfort, motivo di eccellenza per il marchio, fanno un ulteriore passo avanti. Moltiplicano le opzioni fino a dieci per regolare i supporti anatomici con comandi elettrici, così da disegnarsi perfettamente sul corpo del guidatore e dei passeggeri. Alla piacevolezza della guida collaborano in modo importante le sospensioni Progressive Hydraulic Cushions evolute, che assorbono ogni asperità del terreno.

Completamente rinnovata anche la plancia, dove sono previsti otto tipi diversi di illuminazione interna. Sulla vettura si applicano i precetti dell’architettura C Zen Lounge che mira al più totale relax. Il

nuovo touchscreen verticale HD Cascade della Citroën C5 Aircross (da 13 pollici) è dotato di sezioni sia fisse che completamente personalizzabili, per un accesso rapido e semplice alle funzioni essenziali in qualsiasi momento. Previsto anche un Head Up Display personalizzabile.

L’ampio tetto panoramico trasparente, i sedili posteriori frazionabili e un bagagliaio che oscilla tra 585 e 1668 litri completano l’identikit di una vettura pensata per la famiglia. Ed ecco il capitolo motori con le sue preziose opzioni. Si comincia con la Hybrid 145, che combina un motore elettrico 48 Volt con un 3 cilindri turbo 1.2. Un sistema che riduce emissioni e consumi: in città può essere guidata fino al 50% in modalità elettrica. Il cambio Dsg è un automatico a 6 rapporti. Si prosegue con la Hybrid Rechargeable 195 con un 4 cilindri 1.6 turbo abbinato a un motore elettrico da 92 kW e cambio automatico a 7 rapporti. Questa versione plug-in può percorrere 86 km in solo elettrico con 650 km di autonomia complessiva.