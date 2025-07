Nuova Audi Q5 alza l’asticella con l’e-hybrid

di Francesco Forni

Audi rilancia la sua bestseller Q5 con una nuova generazione e-hybrid che alza l’asticella nel segmento D-SUV premium. Le versioni ibride plug-in uniscono efficienza e prestazioni brillanti, affiancate da un design riconoscibile e dotazioni raffinate. Protagonista è il powertrain ibrido plug-in, che abbina un motore 2.0 TFSI da 252 CV a un’unità elettrica da 143 cavalli, integrata nel cambio S tronic a 7 rapporti. La coppia elettrica di 350 Nm garantisce brillantezza ai bassi regimi e fluidità.

Sono disponibili due livelli di potenza: la versione da 299 CV scatta da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi, mentre la variante da 367 CV raggiunge i 100 km/h in soli 5,1 secondi. Entrambe montano la trazione integrale quattro ultra di serie, con una velocità massima autolimitata a 250 km/h. In modalità elettrica si possono toccare i 140 km/h. Cuore dell’efficienza è la batteria da 25,9 kWh lordi. L’autonomia è da riferimento: la Q5 da 299 CV percorre fino a 100 km WLTP, mentre la più potente 367 CV raggiunge 94-95 km con una singola carica.

La ricarica in corrente alternata fino a 11 kW consente un pieno energetico in circa 2,5 ore. La dinamica di marcia è modulabile grazie al sistema Audi drive select, che permette di personalizzare il comportamento del veicolo. L’assetto sportivo è di serie, mentre le sospensioni pneumatiche adattive sono a richiesta, capaci di regolare ogni ruota.

Lo sterzo progressivo con servoassistenza variabile assicura prontezza nei cambi di direzione. La struttura della scocca, rigida e bilanciata, garantisce comfort e controllo anche ad alta velocità. La trazione integrale quattro ultra opera in modo predittivo, trasferendo la coppia al retrotreno solo quando necessario, a vantaggio dell’efficienza. All’interno, la Q5 e-hybrid offre un ambiente sofisticato. L’interfaccia si basa sull’architettura E3 1.2, che integra Android Automotive OS e la intelligenza artificiale di ChatGPT.

Il posto guida è un palcoscenico digitale: schermi ad alta definizione e un infotainment intuitivo arricchiscono la qualità percepita. I sedili posteriori ’plus’ sono frazionabili 40/20/40, regolabili nell’inclinazione e nella profondità. Il passo di 2.820 mm assicura spazio per passeggeri e un bagagliaio che varia da 438 a 1.358 litri, mentre la versione Sportback offre da 433 a 1.300 litri, in base alla configurazione dei sedili.

La Q5 e-hybrid è proposta negli allestimenti Business, Business Advanced e S line edition, mentre la Sportback è disponibile nelle versioni Business Advanced e S line edition. Le motorizzazioni da 367 CV sono riservate alla versione S line edition.