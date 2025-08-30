Nuova Alpine A390. Una frustata elettrica. Eleganza e prestazioni

Con la nuova A390, Alpine reinventa la sportività elettrica. Fastback a cinque porte dalle linee scolpite, unisce l’anima dell’A110 a una versatilità inedita. È spinta da tre motori elettrici – due anteriori e uno posteriore – e sfrutta l’Alpine Active Torque Vectoring per ottimizzare agilità, trazione e stabilità, nonostante i 2.121 kg di peso. Realizzata in Francia sulla piattaforma AmpR Medium, vanta un telaio modificato per una dinamica elevata. Lunga 4,61 metri, offre una distribuzione dei pesi ideale (49/51) e un baricentro basso. Le sospensioni in alluminio forgiato, il passo di 2,71 metri e il bagagliaio da 532 litri completano la configurazione tecnica.

La gamma prevede due versioni: GT da 400 cavalli e GTS da 470 cavalli con 808 Nm. Quest’ultima accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. La batteria Verkor da 89 kWh assicura fino a 555 km di autonomia (WLTP) e si ricarica dal 15% all’80% in meno di 25 minuti grazie alla potenza di 190 kW. La pompa di calore di serie migliora efficienza e climatizzazione.

Il design affilato richiama l’A110, con firma luminosa ’Cosmic Dust’, cerchi da 20” e dettagli aerodinamici attivi. L’abitacolo, orientato al guidatore, propone due display da 12”, comandi fisici ispirati alla F1 e sistema Android Automotive con servizi Google. Funzioni come ’Overtake’ e ’Launch Control’ accentuano l’indole sportiva. Completano l’equipaggiamento il sofisticato impianto audio Devialet con 13 altoparlanti e la piattaforma Alpine Telemetrics per dati di guida e coaching. La A390 incarna il futuro ad alte prestazioni del marchio sportivo del Gruppo Renault.