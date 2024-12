Norwegian Cruise Line . Dai Caraibi all’Australia. Un inverno da sogno

Norwegian Cruise Line (NCL) guarda già al futuro. L’innovatore del segmento crocieristico su scala globale con una storia di 57 anni invita infatti gli ospiti a bordo annunciando oltre 400 nuovi itinerari per la sua stagione autunno-inverno 2026/27. Con nuove crociere in 11 regioni, tra cui Caraibi, Bermuda, Bahamas, Riviera Messicana, Asia e altro ancora, disponibili da settembre 2026 ad aprile 2027, gli ospiti potranno imbarcarsi in viaggi indimenticabili da 20 diversi porti di partenza e visitare 100 destinazioni in 38 paesi.

In questa stagione, 15 navi NCL partiranno per viaggi dai 5 ai 13 giorni verso itinerari nei Caraibi occidentali, orientali e meridionali da 10 porti, tra cui Miami e Port Canaveral, Florida; New Orleans; New York City; Philadelphia; Galveston, Texas e San Juan, Puerto Rico tra le altre. Inoltre, le più recenti navi della compagnia, tra cui Norwegian Prima, Viva, Aqua e Luna, offriranno attività divertenti al sole.

"Offrire ai nostri affezionati ospiti più modi per godersi la miglior vacanza con più di ciò che amano è il focus del nostro impegno – ha dichiarato David J. Herrera, President Norwegian Cruise Lin –. Grazie ai nostri nuovi itinerari per l’autunno-inverno 2026/27, siamo entusiasti di poter fornire loro più opzioni di viaggio, destinazioni e navi da poter scegliere, tra cui le nostre più recenti e all’avanguardia navi Norwegian Aqua™ e Norwegian Luna™. Per una maggiore convenienza, offriremo dei fine settimana di turnaround dai porti di tutti gli Stati Uniti, tra cui New Orleans, Miami e Galveston, in Texas, rendendo più facile per gli ospiti viaggiare secondo i propri programmi. L’imminente stagione delle vacanze è il momento perfetto per iniziare a pianificare e ottenere il massimo valore dalla propria vacanza".

Marco Principini