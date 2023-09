Non solo ’green’. Affidabilità e stile. Vmoto, il futuro è qui

Mobilità elettrica. L’obiettivo è ambizioso e assolutamente realistico. E il futuro, a rileggere il progetto di Vmoto è davvero dietro l’angolo. Modelli per tutti e per tutti i gusti, uno sguardo importante e decisivo al ‘green’ e un altro al gusto, al design e in qualche modo alla prestazione. Soprattutto sulle strade di città. Vmoto Limited, è un’azienda mondiale specializzata nella produzione di veicoli elettrici a due ruote di alta qualità, caratterizzati da un design unico e innovativo e da una grande cura e attenzione al dettaglio.

Il gruppo offre un’ampia gamma di scooter e moto elettriche, dalle caratteristiche distintive e peculiari, pensata per il mercato internazionale e prodotta nel suo innovativo stabilimento di 30mila metri quadrati a Nanjing, in Cina. L’obiettivo? Produrre 300mila pezzi all’anno. Il mercato di riferimento è dato sia dai prodotti destinati alla mobilità urbana, grazie alla gamma di moto e scooter, che da prodotti specifici per le aziende impegnate nella consegna a domicilio, noleggio e nel ride-sharing, potendo contare su mezzi sicuri, affidabili, performanti ed estremamente funzionali.

Un’occhiata ai modelli e i riflettori si concentrano subito sul Cux (insieme al Cux Luxury e il Cux Ducati). Si tratta di uno scooter che permette di vivere la mobilità urbana con stile, praticità, estrema versatilità e tanta personalità. Equipaggiato dal motore Bosch da 1.600 W, può garantire una potenza massima di 2.000 W e un’autonomia di 65 Km. Batteria singola e un tempo di ricarica di 8 ore. Su questa base è stata realizzata anche la speciale versione Cux Ducati, caratterizzata da un’accattivante livrea rossa, ispirata alle moto protagoniste del campionato MotoGP e Superbike, frutto della partnership del Gruppo con la casa motociclistica italiana.

Ed eccoci a Dirt Bike, la novità della gamma Vmoto del 2023. L’ultima nata della gamma Vmoto presenta un design unico, compatto e leggero, ideale anche per i piloti più giovani. La sospensione posteriore permette di attutire al meglio le sollecitazioni, mentre il coprimotore protegge il corpo della moto da polvere, fango, acqua e detriti. Con una potenza massima di 45 kmh nella versione L1e-B, mentre di 90kmh nella versione L3e-A1. Autonomia di 115 km per la versione L1e-B e di 104Km per la versione L3e-A1CE, con una potenza massima di 8000 watt.

Ma il 2023 è anche l’anno della nuova Vmoto, F01. Linee pulite e una gamma di colori completamente nuova: F01 passa dal mondo B2B alla conquista del pubblico di massa. Nuove soluzioni tecniche e un sapiente mix di funzionalità e design rendono F01 il mezzo perfetto per i viaggi in città, garantendo comfort e facilità di guida anche ai meno esperti.

La batteria standardizzata, adattabile a più modelli Vmoto, consente una ricarica veloce in 3,5 ore e permette di percorrere fino a 80 km nella versione L1 e fino a 65 km nella versione L3. F01 è il mezzo perfetto per il modern urban riding grazie alla solidità e alla forza delle pedaline laterali infrangibili e, soprattutto, grazie alla funzione retromarcia e alla possibilità di sostituire la ruota in meno di 5 minuti.