Nissan Micra. Sfida elettrica ai Suv compatti

di Giuseppe Tassi

Micra cavalca il futuro. La ’piccola’ icona di Nissan mette in pista la sesta generazione: una citycar elettrica con tratti da miniSuv , design accattivante e tecnologie di alto livello derivate dai segmenti superiori. Sarà in vendita nelle concessionarie da febbraio 2026 con listino che parte da 29.600 euro e la possibilità di ridurre il costo a 18.600 euro grazie agli incentivi statali.

L’icona Nissan che in quarant’anni di vita ha venduto 600 mila unità (cioè la metà dei volumi complessivi del marchio) prova a fondere passato e futuro, disegnando linee tondeggianti che richiamano versioni storiche di Micra. Costruita sulla stessa piattaforma di Renault 5, l’ultima nata di Nissan porta proprio il design come tratto distintivo. I fanali circolari anteriori e posteriori offrono un segnale di benvenuto luminoso.

I tratti esterni sono accattivanti, la struttura solida con passaruote e linea di cintura molto pronunciati. I cerchi sono da 18 pollici e la personalità quella di un piccolo Suv cittadino. Lunga 3,97 metri (3 centimetri in meno della generazione precedente), nuova Micra rientra perfettamente nel segmento B, dove conta di far valere le proprie qualità. I sedili e gli interni propongono materiali di buon livello e piccole raffinatezze come la vaschetta portaoggetti centrale modellata sulla silhouette del monte Fuji. Gli spazi interni sono ben distribuiti e il bagagliaio oscilla fra i 326 e i 1106 litri.

Il comfort durante la guida è garantito dalle sospensioni posteriori multilink che assorbono in modo efficace le asperità del terreno. Divertimento di guida, ripresa rapida e accelerazioni fulminee sono garantite dal motore elettrico che può avere due livelli diversi: il primo ha batteria da 40 kWh con potenza di 90 kW e autonomia di 317 km, il secondo ha una batteria da 52 kWh con potenza di 110 kW e 416 km di autonomia. Ottimi i tempi di ricarica con 30 minuti per passare dal 15 all’80 per cento della capacità complessiva. Il test drive intorno a Rotterdam, fra ampie.lagune artificiali e squarci di verde, conferma la morbidezza di guida e l’elasticità di Micra. L’ottima insonozzazione interna riduce al minimo i rumori di rotolamento, il comfort di guida è eccellente, la maneggevolezza in curva conferma l’agilità di un’auto di piccola taglia e grandi ambizioni.

Tre le modalità di guida (Comfort, Eco e Sport) più una quarta opzione Personal che può essere adattata a diverse esigenze. La velocità massima arriva a 150 km orari con scatto da 0 a 100 in soli 8 secondi . La frenata rigenerativa ha quattro diverse intensità regolabili con le palette al volante. L’ultima si raccorda all’e-Pedal, che consente il massimo risparmio di energia, concentrando accelerazioni e frenate in un solo pedale.

Due schermi touch da 10 pollici regolano tutte le funzioni dell’auto e raccordano gli aggiornatissimi Adas al sistema Pro Pilot Assist. Google integrato e il comando vocale aiutano a gestire ogni esigenza di viaggio e l’EV Route Planner pianifica soste e ricariche, modellandosi sullo stile di guida del conducente. Alla dotazione si aggiunge il raffinato sistema audio Harman Kardon con nove altoparlanti e cinque modalità diverse di diffusione del suono.

Così la piccola Micra fa un balzo nel futuro. Da utilitaria del passato si trasforma in miniSuv elettrico dalle tecnologie aggiornatissime. Alla prova del mercato punta su un target giovane e su una ricca componente femminile, come le clienti classiche della vecchia Lancia Ypsilon per intenderci. Di fatto è una vettura perfetta per giovani coppie, ha un profilo da citycar cittadina ma l’ampia autonomia consente anche viaggi di più lungo raggio nel week-end. Fra le dirette concorrenti c’è anche Renault 5, costruita sulla stessa piattaforma. Ma il piglio e la personalità di Micra le aprono buone opportunità di mercato.