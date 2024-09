Niccolai: "È cambiata la cultura del viaggio"

Il buon andamento del settore rispecchia il fatto che il turismo in camper è trendy. Il caravanning interpreta un nuovo bisogno di vivere il proprio tempo libero in maniera lenta e individuale, senza la necessità di prenotare, partendo quando si vuole e cambiando meta in qualsiasi momento. "Si tratta – dice Simone Niccolai, presidente di APC Associazione Produttori Caravan e Camper – di un nuovo approccio culturale che il camper interpreta in maniera ideale. Infatti, viaggiare in camper permette a famiglie, coppie e amici di cucire su misura il proprio tempo libero: un lusso per la società spesso afflitta dall’omologazione e massificazione del turismo. Ogni anno nuovo pubblico si avvicina al del caravanning: il Salone del Camper di Parma è l’evento ideale per toccare con mano i vari strumenti che il plein air offre".