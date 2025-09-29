Nessuna par condicio tra gli armatori. Gli uomini sono l’87%

Italiani, un popolo di santi, poeti, navigatori...e armatori. Al vecchio adagio vale la pena di aggiungere una nuova categoria, almeno a giudicare dallo studio presentato al Salone di Genova che ha voluto approfondire il profilo dei proprietari di unità da diporto nel nostro Paese.

L’analisi è stata condotta incrociando variabili come genere, provenienza geografica, dimensione e tipologia dell’imbarcazione, motorizzazione e anno di costruzione. Il primo dato che emerge è l’età: l’80% degli armatori italiani ha più di 50 anni, con una concentrazione particolarmente marcata nella fascia 60-75 anni.

Il proprietario tipo di unità da diporto quindi di solito un uomo (87%), di età compresa tra 60-75 anni per il 45%. Gli armatori della fascia 50-59 anni rappresentano il 26%, i 40-49enni sono il 10%, mentre la fascia dei 30-39 anni non supera il 4%. Le donne costituiscono una quota in crescita e la loro distribuzione anagrafica appare più bilanciata verso la componente 50-59 anni, con la fascia 40-49 anni che si attesta attorno al 15%, con un dato ben superiore alla media nazionale.

Il Mezzogiorno si distingue per la quota più elevata di giovani diportisti under 40, in particolare nella fascia 30-39 anni, e da solo raccoglie oltre il 25% del totale nazionale, seguito dal Nord-Est (18%). L’acquisto della barca non è soltanto legato al reddito. La distribuzione geografica risulta piuttosto equilibrata, con il Nord-Est che raccoglie il 25% degli armatori, seguito dal Centro (24%), Nord-Ovest (21%) e dal Mezzogiorno (20%), mentre l’Italia insulare si attesta sul 10%. La distribuzione geografica risulta piuttosto equilibrata, con il Nord-Est che raccoglie il 25% degli armatori, seguito dal Centro (24%), Nord-Ovest (21%) e dal Mezzogiorno (20%), mentre l’Italia insulare si attesta sul 10%.

M.S.