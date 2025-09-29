Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
QN Mobilità
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Elezioni MoldaviaAttentato MichiganFlotilla oggiDon PatricielloSinner Atp Pechino
Acquista il giornale
QN MobilitàNessuna par condicio tra gli armatori. Gli uomini sono l’87%
29 set 2025
MARINA SANTIN BATTIALA
QN Mobilità
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. QN Mobilità
  4. Nessuna par condicio tra gli armatori. Gli uomini sono l’87%

Nessuna par condicio tra gli armatori. Gli uomini sono l’87%

Italiani, un popolo di santi, poeti, navigatori...e armatori. Al vecchio adagio vale la pena di aggiungere una nuova categoria, almeno...

Italiani, un popolo di santi, poeti, navigatori...e armatori. Al vecchio adagio vale la pena di aggiungere una nuova categoria, almeno...

Italiani, un popolo di santi, poeti, navigatori...e armatori. Al vecchio adagio vale la pena di aggiungere una nuova categoria, almeno...

Italiani, un popolo di santi, poeti, navigatori...e armatori. Al vecchio adagio vale la pena di aggiungere una nuova categoria, almeno a giudicare dallo studio presentato al Salone di Genova che ha voluto approfondire il profilo dei proprietari di unità da diporto nel nostro Paese.

L’analisi è stata condotta incrociando variabili come genere, provenienza geografica, dimensione e tipologia dell’imbarcazione, motorizzazione e anno di costruzione. Il primo dato che emerge è l’età: l’80% degli armatori italiani ha più di 50 anni, con una concentrazione particolarmente marcata nella fascia 60-75 anni.

Il proprietario tipo di unità da diporto quindi di solito un uomo (87%), di età compresa tra 60-75 anni per il 45%. Gli armatori della fascia 50-59 anni rappresentano il 26%, i 40-49enni sono il 10%, mentre la fascia dei 30-39 anni non supera il 4%. Le donne costituiscono una quota in crescita e la loro distribuzione anagrafica appare più bilanciata verso la componente 50-59 anni, con la fascia 40-49 anni che si attesta attorno al 15%, con un dato ben superiore alla media nazionale.

Il Mezzogiorno si distingue per la quota più elevata di giovani diportisti under 40, in particolare nella fascia 30-39 anni, e da solo raccoglie oltre il 25% del totale nazionale, seguito dal Nord-Est (18%). L’acquisto della barca non è soltanto legato al reddito. La distribuzione geografica risulta piuttosto equilibrata, con il Nord-Est che raccoglie il 25% degli armatori, seguito dal Centro (24%), Nord-Ovest (21%) e dal Mezzogiorno (20%), mentre l’Italia insulare si attesta sul 10%. La distribuzione geografica risulta piuttosto equilibrata, con il Nord-Est che raccoglie il 25% degli armatori, seguito dal Centro (24%), Nord-Ovest (21%) e dal Mezzogiorno (20%), mentre l’Italia insulare si attesta sul 10%.

M.S.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata