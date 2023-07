Nel traffico o in vacanza Sym indica la strada

di Riccardo Galli

Maneggevolezza e brillantezza: sì, proprio quello che rende uno scooter il mezzo giusto per affrontare la città. Ma Sym ha deciso di spingersi oltre. Di affrontare sì le strade di ogni giorno, ma anche trasformare lo scooter nel mezzo giusto per una gita in campagna, come al mare o in montagna. Sym, insomma, ha un modello per ciascuna esigenza.

Bellezza e piacere, perché lo scooter è anche questo. Stile e design, senso di libertà e voglia di esplorare nuove strade. Libertà non solo dal traffico cittadino ma anche come sensazione e modo di pensare, possibilità di sperimentare nuovi itinerari grazie a una mente aperta, attenta e sempre vigile. In questo Sanyang Italia vanta il primato di avere una gamma, o come Sym ama definirla, un’intera famiglia a due ruote, in grado di soddisfare le diverse esigenze dei clienti in termini di motorizzazioni, usi, rispetto del pricing e dell’ambiente.

Jet 14 200cc – il modello più venduto nei mercati europei – si fa notare per il design caratterizzato da linee taglienti ed aggressive e doppio gruppo ottico anteriore con luci di posizione Led e faro posteriore con ’3D-design’. Un prodotto leggero che, grazie alla pedana piatta e alla conformazione del manubrio e della ciclistica, offre una maneggevolezza superiore nelle strade più trafficate e tortuose. La forcella telescopica abbinata al doppio ammortizzatore posteriore regolabile, consentono di avere il massimo del comfort anche su pavé e asfalto sconnesso.

Cruisym Alpha 300, motore monocilindrico a 4 tempi da 278.3 cc che eroga una potenza massima di 19,1 KW, coniuga sportività e comfort. Sportivo nello spunto di accelerazione, nel design delle linee e delle luci Led, ha una sella ben ammortizzata, con un vano ampio e capace. Il comfort è anche quello di guida, che rende questo scooter la giusta scelta per chi è alla ricerca di un mezzo performante e al tempo stesso facile da guidare.

Il bicilindrico Maxsym TL, un veicolo dalla doppia identità: scooter e moto. La sua natura trasforma gli spostamenti quotidiani in esplorazioni mozzafiato, grazie alla possibilità di emozionarsi guidandolo come una moto e di rilassarsi apprezzandone il comfort di uno scooter. Presenta un nuovo motore Euro 5 da 508 cc e il controllo elettronico della trazione. Tre concetti di guida diversi che aprono ’la strada’ ad una scelta consapevole del mezzo che maggiormente risponde alle esigenze di ognuno, dove lo scooter diventa protagonista di un’esperienza che da semplice spostamento può trasfomarsi in un’avventura. Jet 14 200: snello, leggero, perfetto per il commuting quotidiano; Cruisym Alpha 300: performante e facile da guidare, si presta ad un commuting a raggio più lungo, come le gite nel weekend; Maxsym TL: puro piacere di guida, che combina la maneggevolezza di una moto e la comodità di uno scooter.