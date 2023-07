Nel nuovo secolo battute crisi e paure È boom di vendite

Gli anni 2000 sono quell in cui le vendite di Mercedes-Benz Italia raggiungono il picco. Da 80.000 a oltre 120.000 del 2007. Il marketing diventa cruciale per lanciare i nuovi prodotti e per ammorbidire le curve dei cicli di vita delle vetture. Sono gli anni di grande visibilità per il brand grazie alle numerose attività di eventi e all’attenzione agli sport più affini al marchio con una forte virata verso un pubblico più giovane ed ampio.

E arriva lo sdoganamento del leasing prima, e del noleggio poi, ai clienti privati.

Vendendo la metà della macchina e abbassando di fatto la soglia del prezzo percepito dal cliente finale. Nasce in quegli anni nella nostra direzione commerciale il claim ‘e dopo tre anni puoi restituirla’. Una caratteristica comune del leasing, ben nota ai clienti professionali e alle aziende, ma sconosciuta ai clienti privati. Così efficace che ancora oggi è lo slogan più ricorrente nelle pubblicità di automobili. Capace di valicare anche la crisi economia del 2008 e rilanciare a pieno Mercedes Benz come brand del lusso mondiale.