Negli hotel veneti si potranno acquistare i servizi Telepass

Un accordo pensato per favorire la mobilità sostenibile quello siglato tra Telepass e Federalberghi Veneto, che rappresenta circa 2.500 strutture ricettive in tutta la regione ripartite in sedici associazioni territoriali, per consentire agli albergatori di offrire ai propri ospiti il dispositivo Grab&Go che innova la fruizione del telepedaggio. L’iniziativa è rivolta in particolare ai turisti stranieri che saranno invogliati a spostarsi alla scoperta del territorio senza costi fissi di abbonamento. Oltre ai pedaggi su tutta la rete autostradale il dispositivo consente di pagare parcheggi convenzionati e strisce blu.

"Il Veneto non solo conferma la sua leadership in Italia nel settore turistico, ma diventa il primo territorio a livello nazionale ad offrire direttamente negli alberghi un servizio che renderà le strade più sicure, sostenibili e accessibili - spiega Ivan De Beni, delegato di Federalberghi Veneto - In vista delle Olimpiadi invernali siamo orgogliosi di essere protagonisti di un cambiamento che mette al centro i turisti, le imprese e il futuro del territorio". L’Università Ca’ Foscari Venezia ha stimato che nel 2024 la tecnologia Telepass, grazie alla riduzione degli stop-and-go ai caselli, le code e le ripartenze che possono prolungarsi anche per decine di minuti, ha evitato l’emissione di 71.000 tonnellate di CO2 e ha permesso un risparmio pari a oltre 59.000 giorni di attese e più di otto milioni di euro di carburante.

"L’accordo con Federalberghi Veneto ci consente di portare Grab&Go direttamente nelle strutture ricettive - conclude Francesco Cenci, Chief International Tolling e Institutional Affairs di Telepass - Una soluzione pay-per-use con benefici concreti per la mobilità e per l’ambiente".