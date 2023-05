Narni Link per arrivare in navetta fino al centro

di Egidio Scala

Attivato Narni Link, il nuovo servizio intermodale del Regionale di Trenitalia e Busitalia, con interscambio a Narni stazione, che rende più facile ed ecologico raggiungere il centro storico della città da tutte le località dell’Umbria e dalle altre regioni. "Una soluzione smart e assolutamente sostenibile: viaggiare in treno, mezzo green per eccellenza, e percorrere l’ultimo miglio tra la stazione e il cuore della città umbra con moderni autobus a basso impatto ambientale da 25 posti, riconoscibili dalla speciale livrea rossa con la scritta Narni link", sottolineano dal Polo Passeggeri.

Dopo il lancio in Umbria, di Assisi Link, Marmore Link, Orvieto Link, Piediluco Link e Spoleto Link, ora anche visitare Narni è più facile, unendo il viaggio in treno, mezzo green per eccellenza con quello sui bus sostenibili di Busitalia. Questi ultimi, infatti, collegheranno la stazione dello Scalo di Narni con il suo centro storico (Piazza Garibaldi), grazie a mezzi a basso impatto ambientale da 25 posti, riconoscibili dalla speciale livrea rossa con la scritta Narni Link. Un viaggio ecologico ma anche sempre più comodo e rapido. Qualche esempio? Grazie a Narni Link, per arrivare nella centralissima Piazza Garibaldi di Narni da Roma basta poco più di un’ora.

Ad esempio: nei giorni festivi partenza da Termini alle 8,15 arrivo a Narni Centro alle 9,22; oppure partenza alle 10,05 e arrivo alle 11,11. Tutti gli orari delle soluzioni di viaggio sono consultabili su tutti i canali di Trenitalia dove è possibile anche acquistare i biglietti. È sufficiente selezionare ’Narni Centro’ come località di partenza o di arrivo.

Per chi viaggia localmente sul solo bus, il biglietto può essere acquistato a bordo senza maggiorazione di prezzo e presso le biglietterie Busitalia. Nei giorni feriali sono circa 30 le soluzioni di viaggio da e per il centro. Nei festivi, collegamenti ferroviari ottimizzati con Roma, Terni e Foligno: 12 soluzioni intermodali al giorno che coprono tutti i collegamenti ferroviari più usati sia provenienti da nord che da sud.

Un modo comodo e sostenibile per evitare il traffico e inoltre, presentando il biglietto del treno regionale valido con destinazione Narni, o l’abbonamento Trenitalia regionale in corso di validità per qualsiasi destinazione da e per l’Umbria, si accede a uno sconto di 2 euro sull’ingresso ai musei comunali (Museo Eroli, Narni sotterranea e Rocca Albornoz).

Si arricchisce, dunque, il servizio Link del Regionale di Trenitalia, nato nel 2019, nell’ottica di offrire soluzioni di trasporto collettivo e intermodale, dalla collaborazione tra il Regionale di Trenitalia e Busitalia, società del polo passeggeri Gruppo FS italiane, e in sinergia con la Regione.