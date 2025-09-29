Multistrada V4 RS e Diavel V4 RS. Ducati senza limiti

Che spettacolo. Che grinta. Che forza e che potenza. Ducati ha svelato la nuova gamma RS in occasione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Il Diavel V4 RS e la Multistrada V4 RS sono arrivate nella pitlane del circuito di Misano guidate dai due piloti del team Ducati Lenovo, concludendo idealmente la storia narrata dal video di presentazione, in cui Marc Márquez e Pecco Bagnaia si lanciano in un emozionante gioco a distanza, dando vita a un confronto spettacolare che mette in risalto l’anima e le prestazioni di ciascuna delle due moto.

La nuova gamma RS è pensata per chi vive Ducati come una passione assoluta e sa riconoscere l’eccellenza al primo sguardo. Un’esperienza senza paragoni, riservata a chi desidera il meglio e cerca il massimo in termini di performance, leggerezza e stile. Diavel V4 RS e Multistrada V4 RS sono modelli in serie numerata che, grazie al motore Desmosedici Stradale e a componenti esclusivi in fibra di carbonio e titanio, avvicinano i rispettivi mondi a quello della Superbike.

Il motore Desmosedici Stradale da 1.103 cc unisce la regolarità ai bassi e medi regimi a una personalità grintosa e sportiva agli alti, frutto di una curva d’erogazione molto ampia ottenuta grazie alla distribuzione desmodromica. Fluido nella risposta ai bassi regimi, il V4 diventa emozionante in prossimità del limitatore.

Diavel V4 RS: da 0 a 100 in soli due secondi e mezzo. Il Diavel V4 RS, lungo e basso in virtù delle scelte tecniche che lo avvicinano ai dragster è infatti la Ducati con la migliore accelerazione da 0 a 100 km/h. In virtù di questo, e grazie ai 182 cavalli del suo V4 con distribuzione Desmo e a un pacchetto elettronico sofisticato ed efficace, che permette al suo pilota di sfruttarne al massimo le prestazioni, il V4 RS fa registrare accelerazioni semplicemente impensabili fino a oggi per una moto omologata. Nelle mani di Marc Márquez, il Diavel V4 RS si è dimostrato in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2”52.

E siamo a Multistrada. La prima Multistrada V4 RS è nata nel 2023 con la missione di diventare la Multistrada più sportiva, sofisticata e distintiva. Una missione compiuta grazie al motore Desmosedici Stradale, a una ciclistica capace di offrire a pilota e passeggero una sintesi perfetta di sportività e comfort a un pacchetto elettronico di ultima generazione. La Multistrada V4 RS offre prestazioni e sensazioni di guida inconfondibili, mantenendo al contempo l’equilibrio che da sempre contraddistingue la famiglia Multistrada.

Sulla nuova Multistrada V4 RS ogni componente, ogni particolare è stato scelto con il solo obiettivo di creare la moto da turismo più sportiva ed emozionante di sempre. Il pacchetto elettronico è stato aggiornato con l’algoritmo Ducati Vehicle Observer, derivato dall’esperienza Ducati in MotoGP, che simula la presenza di 70 sensori per ottenere controlli elettronici più precisi e sicuri. La ciclistica, dotata di forcella e ammortizzatore Öhlins event-based, è ancora più efficace grazie a nuove strategie per le sospensioni, al disco posteriore maggiorato da 280 mm e al sistema frenante con ABS cornering. Il leggerissimo telaietto posteriore in titanio, unico nel panorama mondiale, è ora dimensionato per montare anche il top case.