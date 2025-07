Multistrada V2 e XDiavel V4. Pacchetto Touring Ducati. Il viaggio corre nel comfort

Che si scelga di percorrere una nuova avventura ogni giorno in sella alla Ducati Multistrada V2, o di scoprire nuovi panorami restando sempre al centro dell’attenzione con la XDiavel V4, nel catalogo di accessori originali Ducati si può trovare tutto quel che serve.

La Multistrada V2 è stata creata per il piacere di guida, combinando versatilità, prestazioni e attitudini turistiche. Per esaltare queste ultime è possibile attingere al catalogo di accessori originali, a partire proprio dal pacchetto Touring, che include le valigie laterali in materiale plastico con i relativi supporti, il cavalletto centrale e le manopole riscaldabili. Quando poi il viaggio in programma si allunga e crescono le esigenze di carico, si può completare il trittico di bagagli con il top case abbinato nello stesso materiale, da installare sull’apposita piastra di supporto in metallo

I ducatisti in cerca di capacità di carico e versatilità ai massimi livelli, possono abbinare alle valigie laterali il pacchetto Urban. Oltre a top case in plastica e piastra di supporto, questo include la flangia Tanklock per il tappo del serbatoio e la borsa pocket da 6 litri, che a sua volta sfruttando lo stesso attacco, può essere sostituita dalla borsa da serbatoio con capacità di ben 18 litri.

Il tema dell’avventura ritorna e, anzi, si fa ancor più evidente, con tutti quegli accessori pensati per chi non si ferma davanti a nulla, nemmeno quando l’asfalto finisce. I cerchi a raggi tubeless ne sono l’emblema, specialmente se abbinati al robusto paramotore in tubi d’acciaio , sul quale è possibile installare anche i faretti supplementari a Led. L’allestimento può poi essere completato con i paramani e il parabrezza maggiorato fumé, con in più la utility bar.

Audace, elegante, muscolosa: la XDiavel V4 è una Sport Cruiser in cui è racchiuso tutto il Dna Ducati. Il pacchetto Touring è il punto di partenza ideale per programmare un viaggio in sella alla XDiavel: comprende le manopole riscaldabili, le valigie laterali semirigide e il poggiaschiena per il passeggero. Inoltre, a corredo delle valigie viene fornito anche un nuovo faro posteriore, necessario per mantenere l’omologazione, garantendo sicurezza e visibilità. Ulteriore capacità di carico può essere aggiunta con la borsa da serbatoio magnetica, con una capienza di 11 litri.

Per adattare la XDiavel V4 alle diverse esigenze, inoltre, vi è una nutrita scelta di selle opzionali: bassa, alta e “Premium”. Le prime due sono dedicate al pilota e, con altezze di -15 o +5 mm rispetto alla seduta standard, permettono di rendere la guida della XDiavel V4 più accessibile o più confortevole. Le selle “Premium” per pilota e passeggero, mantengono invece l’altezza originale, caratterizzandosi per la vera pelle con cui sono realizzate. Il cupolino sport, infine, migliora la protezione aerodinamica senza interferire con il design possente e raffinato della XDiavel V4.

Ri.Ga.