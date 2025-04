Msc World . America. Battesimo tra le star

MSC Crociere ha battezzato la sua attesissima nuova ammiraglia, MSC World America, con una spettacolare cerimonia al nuovo MSC Miami Cruise Terminal, il terminal crociere più grande e tecnologicamente avanzato al mondo. Drew Barrymore, madrina dell’evento, ha avuto l’onore di dare ufficialmente il nome alla nave, con il taglio del nastro e la bottiglia che si è infranta sulla prua, come da tradizione di buon augurio. Al fianco di Barrymore, Orlando Bloom è stato co-protagonista dell’evento insieme al comandante italiano della nave Dino Sagani.

"È stato un tale onore essere la madrina di MSC World America ed è stato super emozionante tagliare il nastro per augurare alla nave buona fortuna per gli anni a venire – ha affermato Barrymore –. La passione per i viaggi dura da tutta la vita e ha sempre alimentato la mia anima e mi ha lasciato i ricordi più belli. Milioni di persone creeranno i loro ricordi a bordo di questa bellissima nave con il passare del tempo, e so che si divertiranno a sperimentare tutto ciò che MSC World America ha da offrire".

La serata è stata arricchita da una serie di eventi che hanno evidenziato la vasta offerta di intrattenimento disponibile a bordo. Gli oltre 3.000 ospiti, con vip, stakeholders, autorità e giornalisti provenienti da tutto il mondo hanno preso parte ad una cena di gala con esibizioni indimenticabili che si sono concluse con un incredibile spettacolo di droni e fuochi d’artificio sullo skyline di Miami.

La nuova ammiraglia ultramoderna è la seconda del prototipo World Class di MSC Crociere e inaugura un nuovo modo di viaggiare con locali, intrattenimento e concept culinari rivisitati che fondono perfettamente l’elegante design europeo tipico di MSC Crociere con il comfort nordamericano, per attirare i viaggiatori in cerca di nuove avventure. "Con MSC World America – ha dichiarato Leonardo Massa, Vice Presidente di MSC Crociere – inauguriamo un nuovo standard per le crociere ai Caraibi. Parliamo di una nave straordinaria, piena di attrazioni che permetterà ai nostri ospiti provenienti da tutto il mondo di visitare i Caraibi come mai prima d’ora.

Dopo la cerimonia, gli ospiti hanno lasciato Miami per prendere parte al viaggio inaugurale di due notti verso la splendida isola privata della Compagnia alle Bahamas - Ocean Cay MSC Marine Reserve. Durante la permanenza sull’isola, MSC Foundation ha anche inaugurato il suo nuovo Marine Conservation Center. La struttura servirà come centro per gli scienziati e gli studenti coinvolti nel programma Super Coral Reefs della Foundation, oltre che come luogo in cui gli ospiti potranno saperne di più sulla missione del programma di ripristino delle barriere coralline che hanno subito l’impatto del cambiamento climatico. Gli ospiti hanno anche assistito al caratteristico spettacolo serale del faro di Ocean Cay e alla festa in spiaggia con dj, prima di trascorrere un pomeriggio in mare".

MSC World America è partita per la sua prima crociera il 12 aprile e trascorrerà la sua stagione inaugurale salpando da rortMiami, offrendo itinerari alternati di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali con scali a Puerto Plata, Repubblica Dominicana; San Juan, Porto Rico; Costa Maya e Cozumel, Messico; Isla de Roatan, Honduras; e tutti i viaggi includono una visita alla Ocean Cay MSC Marine Reserve.