MSC Crociere fa rotta nel Sud dei Caraibi: "Decisione strategica"

Cresce la presenza di MSC Crociere nel Sud dei Caraibi, grazie alla decisione del gruppo di tenere operativa tutto l’anno una sua nave, MSC Opera, affiancandone una seconda nel periodo invernale quando l’afflusso dei turisti dall’Europa e dagli Stati Uniti è maggiore. Il potenziamento diventerà operativo a partire dalla stagione invernale 2026/27 e poi per quella estiva 2027, i nuovi itinerari però si possono già prenotare approfittando delle offerte previste per chi si muove con largo anticipo.

A partire dal 16 novembre del 2026 si potrà partire in crociera su MSC Opera che sarà di base a La Romana, in Repubblica Dominicana, mentre da aprile 2027 entrerà in funzione un secondo porto d’imbarco a Fort-de-France, la capitale della Martinica, che è anche l’hub più importante dei Caraibi francesi con voli quotidiani da e verso l’Europa.

"Il posizionamento annuale di MSC Opera nel Sud dei Caraibi rappresenta un passo strategico molto importante per la nostra compagnia, in linea con la crescente domanda di itinerari esotici, flessibili e sempre più personalizzabili – spiega Leonardo Massa, vice president southern europe della divisione crociere di MSC –. È un segnale concreto della nostra volontà di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in un’area dal forte potenziale turistico e apprezzata da un pubblico internazionale sempre più vasto ed esigente. Per la prima volta, saremo operativi in questa regione anche durante la stagione estiva, estendendo così la possibilità per i nostri ospiti di vivere l’esperienza MSC in queste splendide destinazioni per tutto l’anno".

