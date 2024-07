Msc Air Cargo. Primo volo commerciale. Milano-Hong Kong

Msc Air Cargo celebra un importante traguardo monumentale questa con il lancio del suo primo volo commerciale dall’Aeroporto di Milano Malpensa (MXP) all’Aeroporto Internazionale di Hong Kong (HKG). La rotta Malpensa-Hong Kong-Malpensa sarà operata due volte a settimana. L’occasione segna l’inizio di una nuova era nella logistica del trasporto aereo merci, consentendo a Msc Air Cargo di espandere la sua rete e le sue capacità di trasporto grazie anche alla consegna del suo quinto aeromobile a marchio MSC, il Boeing 777-200 Freighter (I-MSCA), operato da AlisCargo Airlines.

In una mossa strategica per rafforzare la sua presenza nel settore del trasporto aereo merci, SAS Shipping Agencies Services Sàrl, società interamente controllata da Msc Mediterranean Shipping Company SA, ha avviato l’acquisizione di AlisCargo Airlines S.p.A. nell’agosto 2023, completandola poche settimane fa raggiungendo il 100% della proprietà. L’esperienza e le risorse di AlisCargo, combinate con il nuovo Boeing 777-200 Freighter all’avanguardia, contribuirà a rafforzare l’impegno di Msc Air Cargo verso l’innovazione, onorando allo stesso tempo il patrimonio italiano del Gruppo MSC.

Jannie Davel, vicepresidente senior di MSC Air Cargo, ha commentato: "Il completamento dell’acquisizione di AlisCargo e la ricezione di questo velivolo rappresentano traguardi significativi per la strategia MSC nel settore del trasporto aereo. Con il nostro Certificato di Operatore Aereo (AOC) europeo, miglioriamo la nostra efficienza e le nostre capacità per servire meglio la nostra base clienti e le rotte commerciali. La nostra missione rimane invariata: essere un’azienda orientata al cliente, offrendo soluzioni specializzate e su misura per soddisfarne ogni esigenza".