Msc accelera negli Usa. A Port Canaveral arriva la quarta nave

di Violetta De NicolaisMSC Crociere ha annunciato che la quarta unità della classe World, il cui nome deve ancora essere svelato, si unirà alle navi già programmate con partenza da Port Canaveral (Florida) per la stagione invernale 2027-2028, offrendo itinerari di sette notti per tutto l’anno verso i Caraibi. MSC Grandiosa, invece, offrirà crociere caraibiche di sette notti tutto l’anno da Port Canaveral a partire dalla stagione invernale 2026-2027, ampliando i piani precedentemente annunciati per il suo debutto in Florida. MSC Seashore continuerà inoltre a proporre crociere di tre e quattro notti tutto l’anno verso le Bahamas e Ocean Cay MSC Marine Reserve. Inoltre, altre navi della flotta continueranno a salpare da PortMiami, dove la compagnia inaugurerà quest’anno il nuovo terminal crociere, il più grande e tecnologicamente avanzato del mondo.

"Offrire crociere con partenza da Port Canaveral rappresenta un passo fondamentale per soddisfare le crescenti richieste del mercato americano e italiano e rafforzare la nostra presenza in NordAmerica. Grazie alla sua posizione strategica sulla costa della Florida e ai numerosi collegamenti internazionali, Port Canaveral – commenta Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC– è uno dei porti più importanti. Investire in questa regione ci consente di rafforzare la nostra posizione come una delle principali compagnie crocieristiche a livello mondiale, offrendo agli americani e agli italiani l’opportunità di vivere un’esperienza unica a bordo delle nostre navi all’avanguardia". John Murray, CEO di Port Canaveral, dichiara: "Siamo entusiasti che MSC Crociere espanda la sua presenza presso Port Canaveral con l’arrivo di MSC Grandiosa e l’impiego della quarta nave della classe World che avrà come base il nostro porto".

La piattaforma della classe World di MSC Crociere è stata lanciata con MSC World Europa nel 2022. Ad aprile, gli ospiti negli Stati Uniti scopriranno un nuovo mondo di crociere quando la nuovissima MSC World America inizierà a offrire crociere settimanali nei Caraibi Orientali e Occidentali da Miami. A bordo di MSC World America saranno presenti, 19 ristoranti, inclusi l’unico ristorante Eataly in mare, 18 bar e lounge, un percorso a ostacoli, un parco acquatico, un’area giochi, spazi di relax e ristorazione take-away gratuita.

La World Promenade all’aperto, che offre shopping, ristorazione e uno dei più lunghi scivoli asciutti in mare con fantastiche viste sull’oceano.