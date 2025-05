Msc a Barcellona. Un nuovo terminal efficiente e sostenibile

La Divisione Crociere del Gruppo MSC ha inaugurato il nuovo MSC Barcelona Cruise Terminal (nella foto) in occasione del primo scalo di Explora II - la seconda nave del marchio di viaggi oceanici di lusso Explora Journeys. Il presidente esecutivo Pierfrancesco Vago ha dichiarato: "Barcellona è un partner strategico per il Gruppo MSC da oltre quattro decenni e per MSC Crociere da più di 25 anni, e il nostro impegno è costante. I nostri ospiti di MSC Crociere e di Explora Journeys potranno godere dei vantaggi offerti da questa struttura crocieristica moderna, innovativa e sostenibile".

Il terminal di riferimento è stato progettato dal rinomato studio di architettura catalano Ricardo Bofill Taller de Arquitectura. Questo edificio all’avanguardia è stato concepito per dare continuità all’esperienza di crociera permettendo agli ospiti, sin dal loro arrivo in terminal, di intraprendere un viaggio che riflette l’eleganza, il comfort e il servizio che troveranno a bordo.

L’area commerciale, la spaziosa sala d’attesa con ampi posti a sedere e l’esclusiva sala VIP per i nostri ospiti premium creano un’esperienza di pre-imbarco elevata con viste privilegiate. All’esterno, il rivestimento in ceramica rende omaggio alla ricca storia artistica di Barcellona ispirata a Gaudì, con un colore che trae ispirazione dal mare.

Progettato con grande attenzione alle caratteristiche ambientali e all’efficienza energetica, il terminal incorpora tecnologie di risparmio energetico e materiali sostenibili. Tra questi, i pannelli solari e l’ottimizzazione della luce naturale, per ridurre al minimo la necessità di illuminazione artificiale, nonché un sistema di raccolta dell’acqua piovana per rifornire i servizi igienici e le aree paesaggistiche per ridurre il consumo di acqua.