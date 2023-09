MP3, dal ’Deep Black’ al nuovo ’Life Support’ . Di tutto, di più: sempre

Questione di look. Magari meglio se aggressivo e che sprigiona potenza. Potenza che poi significa soprattutto maneggevolezza, libertà di guida (sicura) anche nel traffico e un tocco chic che non fa mai male. Così, la gamma di scooter Piaggio si arricchisce, per la stagione 2023, con il nuovo e speciale allestimento Deep Black, disponibile per Piaggio Beverly e per Piaggio MP3 300 hpe.

La livrea Deep Black esalta il design a linee tese e muscolose di Piaggio Beverly, ripreso dalle tendenze del mondo automobilistico e enfatizzato dalla colorazione opaca Nero Meteora. A questa si uniscono grintosi dettagli in nero lucido, finitura che si estende anche ai cerchi ruota. Piaggio Beverly S, la versione dall’impronta più sportiva del crossover Piaggio, accoglie anche la nuova colorazione Verde Jungle, dal sapore contemporaneo. Lo speciale allestimento Deep Black è disponibile anche su Piaggio MP3 300 hpe, versione più compatta dello scooter dotato della tecnologia Piaggio a tre ruote che ne permette l’utilizzo con la sola patente auto. Piaggio Beverly Deep Black è proposto nella cilindrata 300 e nella cilindrata 400.

Parli di MP3 e il pensiero non può non correre nella direzione del nuovissimo Life Support, lo scooter a tre ruote Piaggio dotato dello speciale allestimento specifico per la risposta all’emergenza, si presenta nelle nuove versioni 400 e 530 hpe, elevando ancora di più il livello di sicurezza e tecnologia. Alle consuete caratteristiche vincenti di Piaggio MP3, l’agilità e la velocità d’intervento nel traffico intenso unite alla grande stabilità e sicurezza anche su fondi scivolosi grazie alle due ruote anteriori e all’esclusivo sistema di sospensioni brevettato, le nuove versioni 400 e 530 hpe aggiungono una dotazione tecnologica avanzata, rendendo così Piaggio MP3 ancora di più il mezzo ideale nelle situazioni di primo soccorso.

