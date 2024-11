Moto Morini, emozione 3 e 1/2. E il tempo non si ferma. X-Cape, avventura senza limiti

Moto Morini ci mette il cuore. Il cuore e la storia. Un storia fatta di emozioni che si ritrovano tutte nei modelli della collezione 2025. A cinquant’anni dalla sua prima apparizione, torna per sorprendere nuovamente il pubblico la 3 1⁄2, uno dei modelli più iconici e leggendari di Moto Morini. La nuova Moto Morini 3 1⁄2, è una reinterpretazione moderna della storica 3 1⁄2 Sport, che fece il suo debutto nel 1974 con il rivoluzionario progetto di Franco Lambertini. Questa nuova versione combina l’eredità classica della casa motociclistica con le tecnologie e le esigenze dei motociclisti contemporanei, creando un equilibrio perfetto tra storia e innovazione.

E si sale in sella alla X-CAPE, ovvero la moto Adventure della casa: versatilità, divertimento e comfort distillate in una linea futuristica e accattivante. ll telaio è un robusto traliccio in acciaio, il forcellone è in alluminio, mentre i cerchi – di 19’’ all’anteriore e 17’’ al posteriore – sono a raggi e tubeless. La ruota anteriore da 19’’ e la forcella regolabile da ben 50 mm di diametro, garantiscono una tenuta di strada sorprendente, rendendola adatta ai passi di montagna così come ai sentieri sterrati. La sella dalle dimensioni generose, comoda anche per il passeggero.

Tutto questo mentre la famiglia Corsaro cresce e presenta la nuova versione Corsaro GT che si schiera accanto ai modelli Naked e Sport ed è pronta ad affrontare qualsiasi tipo di viaggio. Progettata e disegnata in Italia, la Corsaro GT è pensata per coloro che cercano un’esperienza di guida premium. Il suo design unisce l’estetica distintiva della gamma Corsaro a un carattere robusto e deciso, arricchito da una serie di soluzioni funzionali per massimizzare il piacere di guida. La Corsaro GT è la crossover touring che ridefinisce il concetto di viaggio su due ruote. Motore bicilindrico a V di 90° da 750 cc.