Moto Guzzi, la storia. Stelvio Duecento in edizione limitata. Qualità ed emozioni

Il nome è quello che racconta bene e da sempre una storia fatta di qualità, sogni, perfezione. Sì, quel nome, quel marchio (Stelvio) rappresenta il plus per Moto Guzzi. Quel marchio (Stelvio, appunto) è la fotografia di emozioni da vivere su ogni tipo di strada. Il 2025 di Guzzi, insomma, si accende con un prodotto di pregio e qualità.

Realizzata sulla base di Moto Guzzi Stelvio PFF Rider Assistance Solution, la versione Duecento Tributo si distingue per l’inedita colorazione dedicata che enfatizza la propensione all’avventura di una moto nata per essere una grande viaggiatrice. Una livrea ispirata agli elementi naturali, come il bianco della neve, è abbinata a grafiche blu e rosse, tinte diffusissime tra i capi di abbigliamento tecnico pensati per le escursioni in quota.

Le grafiche sono arricchite da dettagli esclusivi, come il disegno che ricalca l’andamento dei mitici tornanti e le coordinate geografiche del Passo dello Stelvio. Un altro elemento che trasmette, anche visivamente, l’indole da viaggiatrice instancabile, è la griglia a protezione del radiatore, dove spicca la ’firma’ stilizzata dell’aquila. Stelvio Duecento Tributo è realizzata in edizione limitata e numerata di 2.758 esemplari, esattamente come la quota, 2.758 metri sul livello del mare, che rende il Passo dello Stelvio il valico stradale più alto d’Italia. Il numero dell’esemplare è riportato sul riser del manubrio.

L’equipaggiamento di serie è pensato per affrontare ogni percorso. Condividendo la base tecnica di Stelvio PFF Rider Assistance Solution, il modello è dotato dell’innovativa piattaforma di assistenza alla guida basata sulla tecnologia Imaging Radar 4D e sviluppata da Piaggio Fast Forward. Il dispositivo svolge un ruolo fondamentale sul fronte della sicurezza attiva, garantendo le funzioni Forward Collision Warning (FCW), Blind Spot Information System (BLIS) e Lane Change Assist (LCA).

L’allestimento include le manopole riscaldabili (decisive per percorsi nelle giornate d’inverno), la sella guidatore e passeggero comfort riscaldabili, il cavalletto centrale, il sensore di pressione pneumatici TPMS, il cambio Quick Shift bidirezionale e la piattaforma multimediale Moto Guzzi MIA. Oggi, la moto è prenotabile collegandosi al sito Motoguzzi.com e la sensazione è che il progetto della serie limitata rappresenti un successo senza se e senza ma.

L’inverno che si avvia alla fine e l’arrivo della bella stagione rappresentano il momento giusto per godere di una moto che vanta una maneggevolezza essenziale nelle strade cittadine e può sprigionare una potenza e una forza capaci di renderla unica nell’offroad e su strade al limite.

Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo Limited Edizion si rivolge a una platea di pubblico esigente ma assolutamente sportivo. Senza trascurare la qualità e la raffinatezza di un gusto d’altri tempi ma sempre attualissimo. Buon diverimento.