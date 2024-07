Moto Guzzi 2024. Stelvio e Mandello. Raduno show

Il viaggio nel 2024 di Guzzi è una carrellata di emozioni. E di moto che stanno segnando un mercato grandi firme. Così dal 12 al 15 settembre, Mandello del Lario torna ad accogliere i Guzzisti e gli appassionati motociclisti da tutto il mondo. E come sempre sarà uno straordinario weekend di fine estate, coi colori e i paesaggi delle sponde orientali del Lario, da riempire di amicizia, nuovi incontri, storie di viaggio e di tante, tantissime Moto Guzzi. Proprio lì dove Moto Guzzi è nata e dove produce le sue straordinarie motociclette, da più di cento anni.

Il via alla festa si avrà il giovedì 12 settembre, quando partirà il ricchissimo programma del Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi. Il 13 sarà la volta del Museo Moto Guzzi ad aprirsi all’edizione 2024 di Open House e per accogliere le migliaia di visitatori attesi. Come sempre Moto Guzzi Open House metterà al centro della festa l’amore per la moto e quindi via libera ai test ride – gratuiti – delle moto della gamma Moto Guzzi. Sui percorsi mozzafiato che si snodano dal lungo lago, sarà possibile prendere confidenza con le classiche V7 e V85 o con V100 e Stelvio, spinte dal nuovo ’Compact Block’ da un litro, raffreddato a liquido.

I Guzzisti hanno sempre avuto l’ardire di lanciarsi in viaggi pazzeschi in sella alle loro Moto Guzzi, per loro non esistono confini invalicabili: Mongolia, Kirghizistan, Iran, Russia, Kazakistan, Sudan, Giappone… li troverete intenti a raccontare le loro avventure e disponibili ad ogni domanda allo stand ’Le vie del Naco’ in Piazza Garibaldi. A grande richiesta torna, anche quest’anno, il Mercatino dell’Aquila dedicato alle Moto Guzzi e relativi ricambi. Lo spazio polifunzionale al Lido ospiterà la galleria di opere e disegni dedicati alle Moto Guzzi del grande artista Ettore Gambioli, già autore del monumento a Carlo Guzzi e di quello dedicato a Giorgio Parodi: una collezione imperdibile di luci, colori e ritratti delle nostre motociclette preferite.

L’Automotoclub Storico Italiano (ASI) sarà presente al Motoraduno in forma ufficiale con uno stand dedicato, nel parcheggio vicino alla fabbrica Moto Guzzi, dove trovare gadget e informazioni per le pratiche d’epoca e ogni altro genere di consulenza. Una vasta esposizione di motocarri Moto Guzzi sarà ospitata all’Oratorio San Lorenzo. La passione per la Moto Guzzi coinvolge da sempre anche le forze dell’ordine. Anche quest’anno sarà disponibile la pista di prova per i bambini per insegnare ai più piccoli l’uso delle minimoto elettriche; una iniziativa realizzata grazie all’Associazione ’Bimbi in Moto’, presente al Motoraduno dal 2019.