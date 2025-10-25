Mossa Cathay Pacific. Roma-Hong Kong: sarà un 2026 da favola

Dopo la ripresa dei voli per la stagione estiva, Cathay Pacific annuncia il ritorno dei suoi voli diretti tra Roma Fiumicino e Hong Kong per l’estate 2026. Il servizio stagionale sarà operativo nel prossimo anno dal 30 marzo al 24 ottobre, con tre frequenze settimanali: lunedì, giovedì e sabato. La compagnia aerea di Hong Kong attualmente offre voli diretti da due importanti città italiane: Milano, con servizio giornaliero, e Roma. Questi collegamenti hanno contribuito a rafforzare i legami tra l’Italia e l’Asia, e consolidato la rete europea del gruppo Cathay. Il General Manager di Cathay per l’Europa, Brian Tsoi, presenta così la mossa strategica: "Dopo il successo della ripresa dei nostri voli tra Roma e Hong Kong, siamo lieti di tornare di nuovo la prossima estate".

"Questi voli – continua – offrono ai nostri passeggeri un collegamento comodo, efficiente e di alta qualità tra la capitale italiana e il nostro hub, Hong Kong". I passeggeri in partenza da Roma potranno usufruire di comode coincidenze via Hong Kong per raggiungere numerose destinazioni nell’Asia-Pacifico, mentre i viaggiatori dall’Asia avranno un accesso diretto a Roma e alla bellezza dell’Italia, promuovendo lo sviluppo del turismo e dei flussi commerciali. I voli Roma-Hong Kong saranno operati con l’innovativo aeromobile Airbus A350- 900 della compagnia aerea.

I passeggeri potranno scegliere tra: Business Class con poltrone che si reclinano completamente per diventare veri e propri letti e accesso diretto al corridoio. Premium Economy con sedili ampi e spazio extra per le gambe. La premiata Economy Class con comfort ergonomico. Tutte le cabine di Cathay Pacific sono dotate di un sistema di intrattenimento in volo pluripremiato e all’avanguardia, connessione Wi-Fi e un servizio di ristorazione a bordo pensato con cura.

Ri.Ga.