Monza la peggiore. Piacenza al top per i minuti in coda

Siamo tutti abituati a pensare che città come Napoli, Roma e Milano siano le peggiori in termini di traffico e frustrazione alla guida. Se consideriamo solo il tempo trascorso nel traffico, queste città occupano indubbiamente le prime posizioni. Tuttavia, se si considerano l’utilizzo dell’auto, l’insoddisfazione cittadina per il traffico, le emissioni di CO2 e le inefficienze generali del sistema, la classifica cambia. La domanda sorge quindi spontanea: quali sono le città italiane in cui guidare è più stressante?

Per scoprirlo, il data team di imiglioricasinoonline.net ha analizzato le città italiane con i maggiori tassi di traffico, i tempi di congestione, l’utilizzo medio delle auto, le emissioni di CO₂ e l’insoddisfazione cittadina per identificare le città italiane in cui guidare è più stressante.

Famosa per l’Autodromo Nazionale, Monza si classifica al vertice: qui gli automobilisti trascorrono in media 46 minuti nel traffico per viaggio, con un livello di traffico totale di 200 su 200. Nonostante solo il 53,9% dei residenti si sposti in auto, la posizione e la popolarità di questa località contribuiscono a rallentamenti significativi. Modena, centro dell’industria automobilistica e motociclistica italiana, è seconda con quasi 40 minuti di tempo medio speso nel traffico e oltre l’80% dei residenti che utilizzano l’auto.

Ad Arezzo, in Toscana, i residenti dipendono totalmente dall’auto: il 100% delle persone si sposta guidando. Questo, assieme alle limitate opzioni di trasporto pubblico, la collocano al terzo posto per livello di traffico. Dalla parte opposta della classifica, Piacenza si classifica come la città d’Italia migliore per guidare, con soli 13 minuti di rallentamenti a viaggio. Il merito va al basso utilizzo dell’auto (25%), a una solida rete di trasporti pubblici e a iniziative per promuovere gli spostamenti in bicicletta.

Anche Pisa si distingue per minimi livelli di traffico così come Bolzano, Bari e Forlì tutte nella top five delle città in cui guidare è meno stressante, rendendole mete ideali per turisti che noleggiano un’auto.