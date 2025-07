Monopattini elettrici. È arrivato il momento di montare la targa

Rivoluzione annunciata per i monopattini elettrici, dopo il casco già entrato da mesi nell’equipaggiamento dei conducenti in ottemperanza del Nuovo Codice della Strada adesso è la volta della targa, anzi il ’targhino’ che sarà personale e legato al proprietario. "Per superare l’attuale anonimato dei mezzi e consentire un controllo più efficace in caso di infrazioni o incidenti - si legge in una nota del Ministero delle Infrastrutture - la norma prevede che ogni conducente doti il proprio monopattino di un contrassegno identificativo, personale e non trasferibile".

In base al decreto attuativo del Ministero il targhino avrà una forma rettangolare con base di 5 centimetri e un’altezza di 6 centimetri, sarà fatto su un supporto plastificato adesivo non rimovibile. I colori saranno neri, per quanto riguarda i caratteri su fondo bianco riflettente, con riportata in trasparenza la scritta M.E.F. (la sigla del Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Verrà prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuito dalle Motorizzazioni Civili e dalle Delegazioni ACI. Dovrà essere applicato sul parafango posteriore o, se assente, sulla parte anteriore del piantone dello sterzo, a un’altezza compresa tra 20 e 120 centimetri da terra, in modo da essere ben visibile. Il contrassegno sarà legato alla persona che lo richiede e non al veicolo, dato che i monopattini non hanno un numero di telaio.

Parallelamente al targhino, a partire dal 2025 è diventata obbligatoria anche la stipula di un’assicurazione di responsabilità civile (RCA) per i monopattini elettrici. Le sanzioni per chi non si adegua andranno dai 100 ai 400 euro, mentre ci circola senza assicurazione arrivare a pagare fino a 800 euro. Adesso si attende un ulteriore decreto che stabilista il costo del targhi, poi si potrà procedere a ordinarli.