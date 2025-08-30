Model 3 consumi al top. Con una carica 702 km

Sulla breccia, forte della sostanza che ne ha determinato il successo già dal suo esordio. Con il restyling ’Highland’, Tesla Model 3 Long Range si riafferma al vertice del segmento delle berline elettriche premium. Caratterizzata da linee più affilate e un’aerodinamica ottimizzata (Cx 0,219), la vettura offre oggi un mix imbattibile di autonomia, comfort e prestazioni.

Equipaggiata con una batteria da 75 kWh, abbina efficienza e potenza. Il motore sincrono posteriore eroga 320 cavalli e 450 Nm, garantendo uno 0-100 km/h in soli 5,2 secondi. Il consumo medio si attesta su appena 12,5 kWh/100 km, un valore da citycar. Con cerchi da 18”, l’autonomia dichiarata raggiunge 702 km nel ciclo WLTP, e nella realtà supera di slancio i 600 km.

La silhouette resta quella iconica del modello, ma ora con fari più sottili, cerchi dal design aerodinamico e dettagli migliorati. L’abitacolo adotta materiali più raffinati rispetto alla serie precedente. Inserti in alluminio, rivestimenti soft-touch e nuovi sedili ventilati. Nella seconda fila, un display touch da 8” consente la gestione del climatizzatore e anche dell’infotainment, affiancato da tre prese USB-C da 65 W.

La silenziosità del nuovo modello è stata affinata: i doppi vetri posteriori e i pneumatici EV Bridgestone riducono la rumorosità a 130 km/h sotto i 68 dB. Il nuovo sistema di comando elimina i tradizionali devioluci, sostituiti da tasti touch sul volante, mentre il cambio si seleziona solo dallo schermo da 15,4”.

La guida è intuitiva e versatile. Il peso contenuto in 1.828 kg consente un comportamento dinamico preciso, con sospensioni più confortevoli rispetto alla generazione precedente. In città, in autostrada o su percorsi misti, la Model 3 Long Range si dimostra sempre reattiva e appagante.

La ricarica della vettura è, manco a dirlo, uno dei suoi punti di forza: compatibile con potenze fino a 250 kW, dal Supercharger della Casa bastano 25-30 minuti per passare dal 20 all’80% spendendo da 0,42 euro/kWh. Da casa sono circa 0,30 euro, ma con tempi inevitabilmente molto più lunghi.

Sul fronte della sicurezza, la scocca è stata rinforzata per rispondere ai nuovi standard USA, migliorando sia la protezione laterale che quella torsionale. Il bagagliaio da 588 litri, abbinato ai 88 litri del frunk anteriore, offre ottima capacità di carico.

Il prezzo al pubblico parte da 44.990 euro per la Long Range e 39.990 euro per la versione base. Con il bonus Tesla da 4.000 euro, il prezzo effettivo scende a 42.395 e 37.376 euro. Disponibile anche in formula rateale da 448 euro al mese. Un’offerta che alza l’asticella dell’e-mobility.