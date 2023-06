Mobilità sostenibile Un indicatore misura quella nei centri urbani

Terza edizione il 13 ottobre a Roma dell’OCTO Connected Forum, il principale appuntamento sulla mobilità connessa e sostenibile in Italia e uno dei più importanti a livello globale. Octo Telematics e The European House – Ambrosetti presenteranno il terzo Studio Strategico ’Connected Mobility 2025’ e una importante novità: la ’Sustainable Mobility Dashboard’, un nuovo strumento di governance attraverso cui le amministrazioni cittadine saranno in grado di misurare le performance di sostenibilità della mobilità dei centri urbani.

La Dashboard sarà sviluppata grazie a un roadshow nazionale a cui parteciperanno sia le pubbliche amministrazioni che i principali player del settore della mobilità smart e sostenibile. Al fine di concretizzare la visione progettuale e avviare un confronto sulla mobilità urbana, è fondamentale continuare a mantenere un dialogo con le pubbliche amministrazioni. Così, la prossima edizione del Forum, sarà anticipata da una serie di Roadshow territoriali che permetteranno di entrare in contatto con i principali rappresentanti delle amministrazioni regionali, locali e del trasporto pubblico così come con imprese locali, enti di ricerca e Università, da sempre portatori di innovazione.

I roadshow consentiranno di raccogliere le esigenze delle Amministrazioni per finalizzare la realizzazione di una ’Sustainable Mobility Dashboard’ progettata per misurare e valutare le performance di sostenibilità della mobilità all’interno delle città sulla base del paradigma ESG (Environmental, Social & Governance) e in linea con la Vision Zero incidenti e trafiico di OCTO.