Mini senza complessi ideali per la città
29 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Mini senza complessi ideali per la città

Piccole, facili da guidare e soprattutto da parcheggiare le microcar son un’alternativa all’auto tradizionale anche per chi ha la patente, soprattutto quando si tratta di muoversi in città. Nel primo semestre del 2025, il mercato italiano dei quadricicli ha registrato 10.327 immatricolazioni, con un aumento del +2,95% rispetto allo stesso periodo del 2024, trainato dal segmento elettrico. Le microcar a benzina hanno subito una forte contrazione, mentre il segmento elettrico (quadricicli BEV) è cresciuto.

