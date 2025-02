Mini Cabrio. Emozione pura a cielo aperto

Piccola, grintosa, scoperta e solo a motore termico. Per i ’puristi’ dell’auto Mini Cabrio è un piacevole tuffo nel passato, nel segno della pura emozione di guida. Il celeberrimo go-kart feeling ben si sposa con questa vettura agile e compatta (3,88 metri), progettata per quattro posti ma da vivere al meglio in due, quasi fosse una spider.

L’emozione a cielo aperto la regala la capote in tela che si apre con un pulsante posto sul tettuccio in soli 18 secondi (fino a una velocità di 30 km all’ora) e si richiude in 15. La capote, solitamente nera, può anche essere richiesta con lo stemma della Union Jack in grigio, che richiama le origine britanniche del marchio, oggi nel gruppo Bmw.

Come già nelle versioni a tre e cinque porte, il frontale con calandra ottagonale caratterizza il nuovo stile Mini. Restano i fari a led circolari, che sembrano occhi sgranati sulla strada e contribuisocno all’immagine simpatica e familiare della vettura.

Il posteriore mantiene l’aspetto vintage della generazione precedente, senza i fanali triangolari adottati nelle versioni a tre e cinque porte. Gli interni seguono il solco evolutivo tracciato dalla Casa inglese. La plancia è pulita ed essenziale, i materiali di qualità, le nicchie portaoggetti ben inglobate nelle linee dell’auto. E’ quella che i designer Mini chiamano ’Charismatic Semplicity’. Al centro della vettura domina il grande schermo rotondo Oled da 24 cm di diametro, l’evoluzuione tecnologica del classico cruscotto in stile Mini. Il grande touch condensa in sè tutte le opzioni di guida e di intrattenimento, delegando a pochi pulsanti e a una chiavetta in plastica l’accensione e il cambio delle modalità di guida o Experience. Il guidatore può personalizzare il tema, lo sfondo e rendere più accessibili i comandi prescelti.

Lo schermo Oled è come un grande prestigiatore da cui escono piccole magie visive e sensoriali. A renderne più facile la gestione c’è l’assistente virtuale Spike, che risponde efficacemente ai comandi vocali.

Gli interni sono comodi per due persone, risicati per quattro mentre il bagagliaio con capote chiusa tocca i 215 litri, che si riducono a 160 se la parte posteriore viene occupata dall’avvolgibile. Solo termici i motori scelti per questa nicchia di mercato che ama guida sportiva e a cielo aperto. Mini Cabrio è disponibile in tre varianti di potenza (163 CV, 204 CV e 231 CV). Si tratta di motori turbo benzina 2.0 tutti abbinati al cambio automatico a doppia frizione con 7 rapporti. Accanto alla versione base, già piuttosto briosa, ci sono la S e la John Cooper Works.

Nella prova fra Bologna e Modena, con un percorso misto sui colli bolognesi prima di rituffarsi nella pianura, abbiamo testato la versione S, che accelera da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi con velocità massima di 237 km/h.

Gli interventi dei tecnici su sterzo e sospensioni mirano a produrre un buon equilibrio fra sportività e comfort e il risultato alla fine è eccellente, perchè la cabrio si muove sotto traccia nel traffico cittadino ma sa tirar fuori la grinta al momento giusto e con una debita pressione sul pedale dell’acceleratore.

Più reattiva e sensibile in modalità sportiva, Mini Cabrio risulta comunque sempre maneggevole e saldamente incollata al suolo. Neppure le curve più strette i tornanti le fanno perdere aderenza nel nome di quel go-kart feeling che non è soltanto un facile slogan.

Anche il sound del motore e il rumore degli scarichi seguono fedelmente la traccia delle diverse Experience e toccano l’apice nella modalità Go-kart, quando il pilota diventa davvero un tutt’uno con l’auto, come se fosse impegnato in un giro di pista. I prezzi di Mini Cabrio partono da 32.900 euro per la Cooper C, salgono a 35.900 per la Cooper S, fino al top di gamma della John Cooper Works, che tocca i 43.900 euro.