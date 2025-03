Milence è in Italia. Un hub a Mantova

Milence, la joint venture tra Daimler Truck, Traton Group e Volvo Group, fa ufficialmente il suo ingresso in Italia, inaugurando il suo primo grande progetto sul territorio: l’hub di ricarica a Bagnolo San Vito, nella provincia di Mantova.

L’hub è situato strategicamente a 40 chilometro a sud di Verona, lungo la tratta Bologna-Bolzano, sull’Autostrada del Brennero (A22) e il corridoio Scandinavo - Mediterraneo, che rivestono un ruolo chiave per l’economia europea. Inoltre, l’hub si trova in un’area nevralgica vicino all’intersezione con l’Autostrada del Sole A1, che collega le principali città italiane come Milano, Roma e Napoli.

La presenza in Italia L’hub di ricarica a Bagnolo San Vito segna l’espansione ufficiale di Milence in Italia, offrendo un servizio essenziale ai trasportatori che operano lungo una delle principali rotte logistiche e di trasporto merci in Europa, facilitando il trasporto transfrontaliero e migliorando la connettività nella regione. Questo hub è il tredicesimo sito operativo realizzato dall’azienda e rappresenta un ulteriore traguardo nella missione di Milence: accelerare e supportare la transizione verso emissioni zero.