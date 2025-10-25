Milano Centrale e Roma Termini sempre più sostenibili

Oltre 800 treni passeggeri e più di 300mila persone al giorno: la stazione di Milano Centrale è il secondo scalo ferroviario italiano per grandezza e volumi di traffico e da oggi è anche un esempio di sostenibilità grazie all’impegno di Grandi Stazioni Rail. Grazie a un investimento di circa 3,5 milioni di euro, l’impianto di climatizzazione della stazione è stato interamente rinnovato. In particolare, la centrale termica storica a vapore è stata dismessa e sostituita con pompe di calore di nuova generazione ad alta efficienza e due caldaie a condensazione a supporto.

Un’operazione dal notevole impatto positivo per il capoluogo lombardo, in termini di emissioni di CO2 e riduzione delle emissioni inquinanti nel centro cittadino. L’intervento ha infatti consentito di ridurre il consumo di gas naturale del 70%, pari a circa 1.800 tonnellate di CO2 in meno, e di ridurre la bolletta di stazione di 800mila euro anno, con un recupero dell’investimento previsto in circa 8 anni.

L’installazione di nuovi contatori dedicati, inoltre, permette di monitorare in modo più puntuale i consumi energetici all’interno della stazione e consentire nuovi interventi mirati di efficientamento dei consumi. È inoltre in fase di studio la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di stazione.

Ma l’impegno per la sostenibilità da parte di GS Rail non si ferma qui e guarda già al futuro più immediato. A Roma Termini, infatti, è in corso di realizzazione un impianto fotovoltaico che interesserà una porzione di 5.000mq della copertura del parcheggio di stazione sopra i binari. L’impianto, costituito da 1.062 pannelli solari ad alta efficienza, genererà una potenza di circa 0,5 megawatt di picco, con possibilità di ampliamento in una fase successiva.

Grazie a questo intervento, sarà possibile generare in una prima fase circa 700.000 kWh di energia pulita all’anno, che andranno a coprire il 7% del fabbisogno di stazione. L’investimento è di 2,5 milioni di euro.