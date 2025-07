Miche scala le Alpi al Tour de France con il team Groupama

Sul Mont Ventoux, nell’aprile del 1336, Francesco Petrarca scalò assieme al fratello il monte – diventato un’icona del ciclismo mondiale e del Tour de France in particolare – cercando non la gloria sportiva ma la conoscenza. Oggi, come allora, si sale alla ricerca di qualcosa: la vittoria, la fatica, o una nuova prospettiva. Compito degli atleti del team francese Groupama – FDJ Cycling Team – che il 22 luglio hanno scalato quel magico monte sulle ruote Miche, azienda all’esordio al Tour de France come fornitore ufficiale di un team UCI World Tour. Un traguardo che celebra l’unione tra tradizione artigianale e innovazione tecnologica.

"Il Mont Ventoux è la mia montagna di casa", scandisce Gregory Girard, Ad di Miche, provenzale d’origine e trasferitosi in Italia 16 anni fa. "È un simbolo di resistenza, tecnica, durezza. La stessa combinazione che guida il nostro lavoro". Un impegno non da poco, il Tour, visto che svela Girard "per completare le 21 tappe servono almeno 300 ruote". E Miche ha sviluppato le ruote Kleos RD (Race Division) nella galleria del vento di Silverstone: "La ruota è il punto di contatto tra ciclista e strada. Deve essere veloce, leggera, sicura", spiega Girard.

I modelli RD da 36, 50 e 62 mm, dal peso tra 1.380 e 1.560 grammi, offrono ai ciclisti libertà di scelta e adattamento. La versatilità di queste ruote le rende un oggetto tecnico altamente ingegnerizzato, nato per correre ma capace di raccontare il valore del progetto italiano". Sì, perché Miche, fondata nel 1919 a San Vendemiano, fatturato di circa 10 milioni di euro di cui il 95% destinato ai mercati esteri, è pura eccellenza italiana.