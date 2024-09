Mercedes Vito. L’ammiraglia dei van leggeri

di Giuseppe Tassi

Vito, basta la parola. Nel mondo dei furgoni versatili e capaci di adattarsi a più esigenze (dal trasporto merci ai servizi di navetta) il gioiello di Mercedes fa un altro passo avanti per conquistare nuovi clienti. Ritocca il look esterno, introduce il meglio della tecnologia di supporto alla guida e propone interni premium su tutta la gamma. Il nuovo Mercedes Vito ed eVito (la versione elettrica con 314 km di autonomia) mantiene inalterate le sue proporzioni e offre fino ad un massimo di 6,6 metri cubi di volume del vano di carico ed un peso lordo compreso tra le 2,8 e le 3,2 tonnellate, rientrando così nella categoria dei mezzi commerciali utilizzabili con la patente B. Il range dipende dalle due varianti Compact e Long Range a passo corto (3 metri e 20cm), alle quali si aggiunge la versione a passo lungo Extralong, 3,43 metri. La lunghezza totale per le tre alternative è rispettivamente di 4,9 metri, 5,14 e 5,37.

Entrambi i mid van del gruppo montano di serie il nuovo sistema multimediale MBUX comprensivo di schermo da 10,25 pollici, quadro strumenti da 5,5’’ ed una console centrale inedita. Di fatto Mercedes trasporta sul lussuoso ed eclettico furgone il meglio della sua tecnologia premium. In chiave sicurezza spicca il nuovo pacchetto di assistenza alla guida. È composto da 5 sistemi combinati che offrono: il mantenimento di distanza di sicurezza, la regolazione automatica della velocità e il mantenimento della corsia.

Completano l’offerta il monitoraggio degli angoli ciechi, la regolazione automatica delle luci di marcia e l’attention assist, fondamentale per evitare possibili colpi di sonno. Molto efficace il nuovo freno di stazionamento elettrico e i sensori che siorvegliano i dintorni del portellone posteriore al momento dell’apertura. Il motore disponibile per il Vito diesel è il 2.0 Euro 6 da 102, 136, 163, 190 cv con cambio automatico 9G-Tronic o cambio manuale TSG 380 a 6 marce.

Il lungo test drive sulle strade della Sicilia, fra Catania, Taormina e le falde dell’Etna, conferma la validità di Vito nel trasporto di gruppo. Con nove posti utili e tre file di sedili, che modificano l’assetto con un comando elettrico, si viaggia comodi, cullati da interni confortevoli e da un ottimo isolamento acustico. Sui dossi stradali Il van Mercedes assorbe bene ogni asperità e nelle curve mostra un’agilita’ sorprendente. Il portellone, che ora si apre in modo automatico con un sensore che controlla i dintorni, introduce a un bagagliaio da record dove si riesce a collocare aperta anche una carrozzina per il trasporto dei disabili.

Il motore gira rotondo e il cambio automatico asseconda docile ogni spinta sull’acceleratore. Molto contenuti anche i consumi, a dispetto del consistente peso del veicolo. Se pensate a una vacanza itinerante di gruppo, Vito fa certamente per voi.