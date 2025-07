Mercedes CLA. La superberlina è già nel futuro

di Giuseppe Tassi

CLA apre la nuova era dell’elettrico firmato Mercedes. La seducente berlina della Stella è infatti il primo modello del marchio sviluppato sulla piattaforma Mma, concepita per le vetture a zero o a basse emissioni della casa di Stoccarda. Dopo l’anteprima romana dello scorso dicembre, la terza generazione di Mercedes-Benz CLA arriva sulle strade con due motorizzazioni 100% elettriche, che precedono di qualche mese la versione benzina mild-hybrid. Sarà in concessionaria tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, il prezzo della Mercedes-Benz Cla 250+ parte da 56.600 euro, quello della Cla 350+ da 62.250 euro.

La nuova CLA è lunga 472 cm con un passo di 279, rispettivamente 3 e 6 cm in più rispetto al passato. La capienza del bagagliaio scende a 405 litri, da sommare però ai 100 offerti dal vano anteriore. Eccellente il coefficiente aerodinamico che scende a 0,21. L’abitacolo, spazioso e lussuoso, è stato ridisegnato in attorno ai nuovi display da 14 pollici del sistema MB.Os portato al debutto dalla nuova CLA, affiancati, in un’unica superficie vetrata, dal quadro strumenti digitale da 12.3’’. Al lancio saranno disponibili solo due versioni full-electric: 250+ e 350+, le stesse oggetto della nostra prova nei dintorni di Copenaghen

La prima monta un motore elettrico sincrono capace di generare 272 Cv . La Cla 350+ garantisce 354 Cv scaricati sulle quattro ruote, sempre in abbinamento al cambio a due velocità. Due i pacchi batterie disponibili, da 58 kWh al litio-ferro-fosfato, oppure al nichel-manganese-cobalto da 85 kWh per un’autonomia massima di 792 km sulla Cla 250+ e di circa 770 km sulla 350+. Complice l’architettura a 800 volt della piattaforma Mma, i tempi di ricarica sono di 10 minuti per ripristinare 315 km di percorrenza e 22 minuti per passare dal 10 all’80% di autonomia.

Nel 2026 la gamma CLA avrà anche una versione mild-hybrid 48 Volt, a supporto del nuovo propulsore benzina 1.5 litri a ciclo Miller. Le forme sono “pulite” e l’elettrica si riconosce dalla mascherina chiusa che integra ben 142 stelle retroilluminate. I comandi vocale e gestuale integrano l’uso del display e gli ausili alla guida predittivi, con segnalazione di ostacoli fuori dal campo visivo e pianificazione delle ricarche, rendono più facile e confortevole la guida.

Dal monitor centrale si gestisce ogni funzione (anche il “clima”) perché i controlli fisici sono quasi inesistenti; l’interfaccia lascia comunque i comandi principali sempre in primo piano (tranne quello del ricircolo dell’aria, che va cercato in un sottomenù) ed è ben studiata. La 250+ è decisamente scattante e la differenza di prestazioni con la più costosa 350+ è poco evidente. Durante la guida, gli altoparlanti diffondono un suono che ricorda il rombo di motori termici di grande cilindrata, quando si accelera con decisione: una scelta indovinata. Buona anche la taratura dello sterzo, mentre i passaggi di marcia sono puntualissimi. Anche perché CLA dispone di un cambio automatico a due rapporti. Il primo favorisce lo scatto da fermi, mentre il secondo riduce i consumi e aumenta la velocità massima fino a 210 km. Insomma un’elettrica frizzante come lo champagne e con percorrenze da record.