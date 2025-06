Mediterraneo da scoprire. Con Grimaldi Lines la vacanza inizia al momento dell’imbarco

L’estate vera comincia solo quando possiamo finalmente lasciare la quotidianità alle spalle, salire su un traghetto e guardare il porto che si allontana. Per Grimaldi Lines la traversata del Mediterraneo è molto più di un semplice collegamento marittimo: è un vero e proprio ponte tra la routine e le attese vacanze. Le navi della flotta non sono quindi solo mezzi di trasporto, sono luoghi particolarmente accoglienti per tutti, che si viaggi in famiglia, in coppia o in gruppo con gli amici.

Il viaggio che darà inizio alla vacanza che abbiamo aspettato tutto l’anno sarà comunque un’esperienza indimenticabile, illuminata dal sole che accarezza la nave, tra un cocktail a bordo piscina, un passaggio all’attrezzato centro benessere della nave, una cena gourmet al ristorante panoramico, una lunga serata da trascorrere tra il casinò e la discoteca. Per l’estate 2025 la proposta di Grimaldi Lines è molto ampia. I collegamenti marittimi offerti sono 20 e toccano tutte le sponde del Mediterraneo: partendo dai principali porti italiani, in orari sempre comodi e con la possibilità di viaggiare con l’auto al seguito, si raggiungono facilmente Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia.

Per gli appassionati dell’Africa, le navi Grimaldi arrivano anche in Tunisia, dove si può spaziare tra la vacanza al mare e l’avventura fino alle porte del Sahara. Plus di Grimaldi Lines è il rapporto qualità/prezzo sempre garantito, con tariffe speciali e promozioni per ogni periodo dell’anno. C’è tempo fino al 30 giugno per usufruire dell’offerta Sunny Days, perfetta per l’estate e oltre, con il 20% di sconto (esclusi diritti fissi, costi EU ETS e servizi di bordo) per partenze selezionate entro il 31 dicembre 2025.

Potranno usufruire di questa promozione tutti coloro che viaggeranno sulle seguenti linee marittime, alla volta di Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia (linea stagionale estiva), Livorno- Palermo, Napoli-Palermo, Civitavecchia-Barcellona, Porto Torres-Barcellona, Brindisi-Igoumenitsa, Brindisi-Corfù, Ancona-Igoumenitsa, Ancona-Corfù. Per una vera vacanza mediterranea con viaggio in nave, si può dare un’occhiata al catalogo di Grimaldi Lines Tour Operator che offre una selezione di mete incantevoli su tutte le destinazioni raggiunte dalle navi della flotta, abbinando alla traversata marittima il soggiorno in strutture ricettive attentamente selezionate per le esigenze di tutti i target di utenza.