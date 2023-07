Mazzi come Zimmer Un sound d’autore per l’automotive

di Leo

Turrini

Tra le tante conseguenze della rivoluzione ’green’ applicata alla automobile, beh, ce n’è una che rimanda alle suggestioni della… Hit Parade. Non sto scherzando. Hans Zimmer, compositore di straordinarie colonne sonore per capolavori del cinema come ’Il Gladiatore’, ’Interstellar’, ’Inception’, lavora ormai da anni per la BMW, curando la versione acustica delle vetture elettriche del gruppo.

E in Italia? Beh, nel Bel Paese modestamente possiamo scomodare uno stretto collaboratore di Vasco Rossi. Pure in questo caso, non sto scherzando. Giordano Mazzi ha cinquantotto anni. Per i dischi del Comandante di Zocca cura la programmazione delle tastiere. Già membro della band ’Ladri di Biciclette, il musicista modenese ha partecipato anche alla realizzazione degli album di Mina, Celentano, eccetera.

Dopo di che, nell’automotive è stata scoperta e valorizzata la figura del Sound Designer. L’addetto ai rumori, si sarebbe detto una volta. Dalla Ferrari alla Alfa Romeo, passando per Maserati e persino McLaren da strada: il maestro Mazzi ha messo il rombo del motore al posto della voce del Blasco. Con risultati altrettanto spettacolari.

"Zimmer è davvero un punto di riferimento – spiega il musicista emiliano Giordano Mazzi –. Lui ha vinto due Oscar, quattro Grammy e tre Golden Globe! Nel mio piccolo è bello sapere che abbiamo almeno una cosa in comune: cercare di dare un’anima al suono di una automobile…".