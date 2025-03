Mazda CX-60. Curve perfette e un super Diesel

C’è un’aspirazione all’assoluto nei tecnici del marchio Mazda. Una voglia dichiarata di costruire auto perfette, disegnate sulla struttura del guidatore, come fosse un cavaliere in sella al suo cavallo. Quest’ idea di perfezione ispira anche tutto il processo di rinnovamento della gamma e tiene conto delle segnalazioni dei clienti, dei rilievi fatti da chi abitualmente guida una Mazda. Ecco perché il restyling della CX-60, il crossover di grandi dimensioni secondo soltanto all’ammiraglia CX-80, non è pura operazione di marketing ma un nuovo passo nel cammino verso le migliori soluzioni.

Con 61.000 unità vendute dal 2021, CX-60 si evolve proprio nel segno dell’ammiraglia che ha inaugurato una nuova piattaforma disegnata da zero per vendere auto ‘universali’ in 140 Paesi diversi. La silhouette esterna del grande crossover da 4,74 metri è quasi immutata con la potente calandra a sottolineare il solido design, ingentilito dai fianchi scavati e dai riflessi cangianti alla luce del sole. Una qualità ancor più evidente nel nuovo colore Zircon Sand, una tonalità vicina al giallo ocra.

Pilastri del nuovo corso restano i due motori con tecnologia ibrida plug-in a disposizione dei clienti: e-Skyactiv G da 327 cv e il Diesel e-Skyactiv D declinato nelle potenze di 200 cv (Awd) e 249 cv (trazione posteriore). Le novità arrivano dal cambio a 8 rapporti completamente realizzato in casa Mazda e oggi più compatto e regolato da nuove frizioni. Negli interni il lavoro sulla perfetta insonorizzazione rende più rotondi e gravi i rumori delle accelerazioni.

Ma è nella guida, lungo le strade che da Madrid si inerpicano verso la Sierra de Guadarrama, che CX-60 mostra al meglio le sue nuove qualità. Se il modello precedente oscillava nel posteriore durante le curve prese in velocità, il restyling 2025 offre un’auto più stabile e controllata. Merito delle sospensioni anteriori ricalibrate per le alte velocità e per quelle multilink posteriori che garantiscono un perfetto equilibrio, limando certi eccessi di morbidezza che prima potevano infastidire i passeggeri della seconda fila.

E’ più leggero e facile da manovrare anche lo sterzo, che ha acquisito maggior precisione, mentre il sistema KCP schiaccia il posteriore alle velocità sostenute, ancorando bene al terreno un’auto da oltre 1800 kg. Nel doppio test drive la versione Diesel da 249 cv e due ruote motrici regge al meglio il confronto con il reclamizzato Skyactiv G da 327 cv. Perde qualcosa nello spunto secco ma resta grintoso e sempre pronto a salire di giri con vere eccellenze nella modalità Sport.

Gli interni offrono un comfort perfetto anche nei sedili posteriori, le pelli morbide creano un gradevole effetto Premium e i fianchetti arrotondati dei sedili anteriori assicurano a guidatore e passeggero una seduta comoda e avvolgente. Nella gamma entrano due allestimenti nuovi, Homura Plus e Takumi Plus, decisamente ricchi ma offerti a prezzi più contenuti proprio per invogliare la clientela a salire i gradini dell’offerta che parte da 58.850 euro.