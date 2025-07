Mazda 6e nuova era. Se il lusso è elettrico

Una berlina elettrica di lusso capace di sedurre l’Europa. Nasce con obiettivi ambiziosi Mazda 6e, la prima vettura a batteria nella nuova era del marchio giapponese. Presentata a Leverkusen, sede continentale del brand, per la prima prova su strada, mostra subito qualità importanti.

Nata dalla collaborazione con il partner cinese Chagan Automobile, fonde la tecnologia a impatto zero con i più classici pilastri della filosofia Mazda: purezza di linee del Kodo design, il comfort assoluto degli interni premium e una tecnologia che sposa sicurezza e piacere di guida.

Mazda 6e sarà in venduta negli showroom da settembre con prezzi che partono da 43.850 euro (allestimento Takumi da 258 cv) e un’offerta speciale in prevendita, fino al 31 agosto, che offre 4mila euro di vantaggi e riduce il costo a 39.850 euro. Con la soluzione del finanziamento la quota mensile è di 499 euro. Bella da vedere e da guidare, l’elettrica giapponese sfiora i 5 metri di lunghezza (4.921 mm) è larga 1.890 e alta 1.485. Il comfort è la prima prerogativa con sedili in pelle pregiata nella versione Takumi Plus, oggetto della nostra prova. Gli spazi interni sono ampi e confortevoli per 5 persone.

L’illuminazione cangiante (fino a 64 colori) il tetto panoramico e il filtro per la qualità dell’aria Air Cleaner 1.5 offrono la sensazione di trovarsi in un comodo salotto su quattro ruote. Lo Smart cockpit ospita tre schermi: l’head up display, il quadro comandi da 10,3 pollici e il touch centrale per la navigazione da 14,6 pollici. Per interagire con l’auto si può usare il comando vocale o quello gestuale. È possibile richiedere di attivare l’ala posteriore a scomparsa, che entra in azione automaticamente sopra i 90 km orari. Gli ausili alla guida sono completi e aggiornati e grazie all’Inner radar segnalano la presenza all’interno dell’auto, evitando così di dimenticare i piccoli nei sedili posteriori.

Ottima la capacità del bagagliaio che arriva a 1.074 litri con i sedili abbassati e aggiunge un contenitore da 72 litri sotto il cofano anteriore. I sedili elettrici e i 14 altoparlanti Sony completano l’identità di un’auto dalla vocazione premium. Mazda 6e adotta un’architettura a 400 Volt, con motore collocato sull’asse posteriore. La propulsione offre due livelli di potenza: 258 cv con la batteria da 68,8 kWh e 245 cv con l’accumulatore da 80 kWh.

La coppia raggiunge i 320 Nm. Nonostante una massa inferiore alle 2 tonnellate (1.953 kg), vanta una capacità di traino pari a 1.500 kg. Due opzioni di batteria determinano l’autonomia. Quella da 68,8 kWh consente di percorrere fino a 479 km, mentre l’unità da 80 kWh dichiara 552 km. La ricarica in corrente alternata avviene a 11 kW, mentre in corrente continua tocca i 185 kW. Così si recupera dall’10% all’80% di energia in 26 minuti.

Alla guida la berlina giapponese conferma tutte le sue qualità. Silenziosa, scattante nella ripresa ma senza esagerare, morbida nell’impatto con la strada, sempre ben bilanciata in curva, nonostante i quasi cinque metri di lunghezza . Evidenti le differenze nelle tre modalità di guida: Normal, Sport e Individual. La posizione di guida, tipicamente Mazda, colloca il guidatore in sella al suo destriero di ferro con la naturalezza di un cavaliere. E le sensazioni piacevoli si accumulano lungo la strada che da Leverkusen corre verso i castelli della Renania Westfalia: una carezza elettrica in un panorama fuori dal tempo.