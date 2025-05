Mazda 6e: accessibile lussuosa e alla... spina

di Francesco Forni

Una proposta che intende segnare un cambio di passo, la Mazda 6e si svela come la prima vettura puramente elettrica nella più recente generazione del Costruttore giapponese. Un debutto italiano a Roma l’ha mostrata in tutto il suo fascino, evidenziando linee filanti che le conferiscono un aspetto elegante e sportivo. Roberto Di Pietrantonio, Managing Director Mazda Motor Italia, ha commentato: "E’ bellissima, rappresenta il nostro modello più avanzato. Gioca tre carte importanti: design, lusso e accessibilità economica".

Lunga 4,92 metri, la vettura presenta una carrozzeria a tre volumi, arricchita da un portellone che aumenta la praticità di carico. Riprende un nome che evoca la tradizione delle berline del marchio. Le sue proporzioni la vedono larga 1,89 metri e alta 1,49 metri, con un passo che misura 2,89 metri. Un elemento di design innovativo, uno spoiler posteriore, si attiva automaticamente superando i 90 km/h, integrando stile e funzione.

Adotta un’architettura a 400 Volt, con un motore collocato sull’asse posteriore. La propulsione offre due livelli di potenza: 258 cv con la batteria da 68,8 kWh e 245 cv con l’accumulatore da 80 kWh. La coppia raggiunge i 320 Nm. Nonostante una massa inferiore alle 2 tonnellate (1.953 kg), vanta una capacità di traino pari a 1.500 kg.

Due opzioni di batteria determinano l’autonomia. Quella da 68,8 kWh consente di percorrere fino a 479 km, mentre l’unità da 80 kWh dichiara 552 km. La ricarica in corrente alternata avviene a 11 kW, mentre in corrente continua tocca i 185 kW. In questo caso si recupera dall’10% all’80% di energia in 26 minuti. Gli interni accolgono con un ambiente raffinato. L’interfaccia digitale include un quadro strumenti da 10,2 pollici e un display da 14,6” per il sistema multimediale. La sicurezza prevede 9 airbag e diversi sistemi di assistenza alla guida. La capacità del bagagliaio posteriore è di 466 litri, espandibile a 1074 litri con i sedili reclinati. Si aggiunge un pratico vano anteriore da 72 litri.

Due allestimenti, Takumi e Takumi Plus. Il primo impiega pelle artificiale beige e nera, mentre Takumi Plus sfoggia pelle Nappa e inserti scamosciati, entrambi con un equipaggiamento completo. Mazda 6e si presenta con un listino competitivo. Da 43.850 euro per la Takumi da 68,8 kWh, arrivando a 47.100 euro per la Takumi Plus da 80 kWh. Sono previste opzioni di finanziamento, anche a rate, con prezzi a partire da 589 euro per i privati e 455 euro per i clienti business.

Una promozione include un ’Welcome pack’ con 3.000 euro per ricariche pubbliche. La commercializzazione inizierà a luglio.