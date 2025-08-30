Venerdì 29 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
30 ago 2025
LEO TURRINI
QN Mobilità
  3. QN Mobilità
  Mauro Forghieri e quel Van elettrico troppo in anticipo

Mauro Forghieri e quel Van elettrico troppo in anticipo

di Leo Turrini Nel nostro presente, ormai da anni l’auto elettrica è al centro di un dibattito che tiene assieme...

Nel nostro presente, ormai da anni l’auto elettrica è al centro di un dibattito che tiene assieme la questione industriale, la sostenibilità ambientale, gli investimenti green, il supporto infrastrutturale e bla bla bla.

Dirà il futuro chi ha avuto ragione e chi torto. Nell’attesa, conviene rammentare qui e ora una storia molto istruttiva quanto poco conosciuta.

Sapete chi progettò, in Italia, uno dei primissimi esemplari di auto elettrica? Nientepopodimenoche l’ingegner Mauro Forghieri!

Il padre dei rumorosissimi motori endotermici che dall’alba degli Anni Sessanta fino a metà Anni Ottanta fecero la fortuna del reparto corse della Ferrari del Drake.

Lasciata l’azienda di Maranello, ’Furia’, come lo chiamavano affettuosamente i meccanici del Cavallino, andò a lavorare per la Lamborghini. Allora la casa di Sant’Agata Bolognese era controllata dalla Chrysler, ancora non assorbita dalla Fiat. E a capo del marchio di Detroit c’era un personaggio leggendario: l’italo americano Lee Jacocca, già braccio destro di Henry Ford.

Forghieri in Lamborghini si occupava di ricerca e sviluppo. Progettò e realizzò un Van assolutamente rivoluzionario. Per una ragione molto semplice: era spinto da un motore elettrico. Niente benzina, niente gasolio, niente metano. E funzionava perfettamente. A batteria.

Jacocca venne in Italia a visionare il modello. Fece grandi complimenti a Forghieri, ma poi aggiunse: ingegnere, lei è troppo in anticipo sui tempi, meglio aspettare… Era il 1990. Siamo nel 2025. Meglio aspettare, ancora?…

