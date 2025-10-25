Maserati MCPURA. Il piacere di guida alla massima potenza

Sabato 25 Ottobre 2025

Paolo Giacomin
25 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Tra i tornanti che uniscono Versilia e Riviera di Levante, Maserati MCPURA rivela il suo carattere autentico. Il V6 Nettuno da 630 cavalli spinge con decisione, accompagnato da una voce profonda e mai artificiale. L’erogazione è lineare, la progressione continua fino ai 7.500 giri/minuto, con un cambio DCT a 8 rapporti che trasmette ogni impulso con prontezza.

Il telaio in fibra di carbonio, leggero e rigidissimo, permette un rapporto peso/potenza di 2,33 kg per cavallo, traducendosi in un’accelerazione bruciante da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi. La distribuzione 40/60 tra avantreno e retrotreno offre equilibrio e reattività in curva. Lo sterzo diretto e preciso consente inserimenti millimetrici, mentre le sospensioni a controllo elettronico assorbono con compostezza le asperità, mantenendo una trazione impeccabile. In modalità Corsa, la risposta diventa immediata e il controllo totale, ma l’auto conserva sempre un’anima elegante.

Sulle autostrade la MCPURA scorre silenziosa, a 1.900 giri in ottava marcia a 150 km/h, con il motore pronto a liberarsi non appena l’acceleratore viene sfiorato. La sonorità cresce modulata come un respiro meccanico che unisce tecnologia e sensazione pura. In città sorprende per la maneggevolezza e la fluidità, trasformandosi poi in strumento di precisione sui percorsi misti. Ogni curva diventa dialogo tra ingegneria e istinto, tra asfalto e sensibilità. Maserati MCPURA è un manifesto di guida analogica, dove il piacere nasce dall’equilibrio tra potenza, leggerezza e controllo.

Francesco Forni

