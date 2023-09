Maroil-Bardahl brinda ai 50 anni. Il futuro è adesso

di Riccardo Galli

Festa, emozioni, ricordi e ambizioni. C’era tutto questo, oltre a una fetta importante del mondo del motociclismo e dell’automobilismo (i piloti Luca Marini, Danilo Petrucci, Rachele Somaschini, Simone Faggioli), all’evento che ha raccontato i (primi) 50 anni della Maroil-Bardahl, il marchio che produce e sviluppa prodotti di qualità superiore, con formulazioni esclusive testate nel motorsport. Da 50 anni Maroil, società del Gruppo Marchetti, è un’importante realtà industriale, concessionaria esclusiva del marchio Bardahl (riferimento per motociclisti e case di produzione italiane e straniere), che distribuisce su tutto il territorio nazionale, oltre ad essere il polo produttivo della linea premium di Bardahl nel mondo. Il successo è frutto di un’eccellenza tutta italiana, con base nel cuore della Toscana, ad Altopascio, in provincia di Lucca, dove ha sede il moderno impianto di produzione e confezionamento, ma anche il laboratorio di ricerca MLAB. Qui vengono studiati, sviluppati e prodotti lubrificanti e additivi di qualità superiore, capaci di soddisfare le esigenze di tutti i motori, sia per quanto riguarda prestazioni che protezione. E proprio all’interno dello stabilimento di Altopascio, per l’esattezza nella nuova struttura dove è stato realizzato un bellissimo auditorium, con annesso ristorante, foresteria e palestra, che Maroil ha chiamato a raccolta piloti e amici, per celebrare anche formalmente questo importante anniversario.

"La celebrazione dei primi 50 anni di attività Maroil, non vuole essere un traguardo, ma un punto di partenza, la certezza di un grande passato su cui vogliamo costruire un futuro altrettanto importante e di successo – ha dichiarato Cosimo Campolmi, direttore generale Maroil-Bardahl Italia –. In questi anni siamo cresciuti costantemente, abbiamo raggiunto traguardi significativi e ci siamo conquistati credibilità, fiducia ed eccellenza nello sviluppo e nella produzione di lubrificanti di qualità superiore".

"Ci siamo dati degli obiettivi sfidanti – aggiunge Campolmi –, ma li abbiamo valutati e condivisi, e sappiamo di poterli raggiungere. Il nuovo progetto di ampliamento del nostro sito produttivo ci permetterà di fare un ulteriore salto di qualità, e sono contento che i primi lavori abbiamo riguardato proprio le aree comuni, come il nuovo auditorium, il nuovo ristorante, la foresteria e la palestra.

Un segno importante di quanto, in Maroil, teniamo al benessere e alla qualità del lavoro dei nostri dipendenti e collaboratori, ed è con loro che vogliamo raggiungere nuovi traguardi. Quando nel 1973 siamo diventati partner di Bardahl Manufacturing Corporation abbiamo da subito sposato la filosofia del fondatore Ole Bardahl ’If we can’t make the best products of their kind, we won’t make them at all’. Una missione che abbiamo fatto nostra e che con impegno, dedizione e sacrificio abbiamo portato avanti in tutti questi anni".