Mare e comfort chic. L’autunno in veliero è con Star Clippers

Ci sarà un motivo se sempre più persone preferiscono la quiete del Mediterraneo in autunno: sarà per la voglia di un’esperienza più intima, per le spiagge meno affollate o per una tranquilla passeggiata nei borghi lungo le coste, che nulla ha a che fare con la caccia estiva di un riparo dal sole e con le folle da dribblare.

Sarà per le sfumature più calde del cielo o per quelle più accese della macchia Mediterranea o, ancora, per le acque, pulite e abbastanza calde da rendere impossibile non tuffarsi, soprattutto là dove l’Europa incontra l’Africa, quel limite che gli antichi non osavano superare, quello delle colonne d’Ercole. Ed è questo uno dei mondi – unici – di Star Clippers, ovvero la crociera che ti accompagna sul mare con il fascino dei velieri, dove l’armonia fra tempo, natura, viaggio e cultura, racconta i ritmi dei grandi navigatori del passato. L’autunno della Nizza-Malaga (su Star Flyer) accende i riflettori un itinerario speciale: Nizza, Mahon (Minorca), Palma de Maiorca, Ibiza, Cartagena (Spagna), Motril, Malaga. Questo, magari, prima di spingersi anche oltre: prima di intraprendere la spettacolare traversata atlantica, che porterà la flotta tra i Caraibi e il Centro America per l’inverno 2024/25.

Pieno autunno (a novembre) e sempre su Star Flyer da Malaga a Las Palmas (Canarie) con una serie di tappe che toccano la parte più meridionale della Spagna e poi l’Africa, il Marocco e quindi le Canarie.

Il mondo di Star Clippers si prepara insomma a salutare l’estate per confezionare e raccontare i colori e il mare della stagione autunnale e poi quella invernale e lo farà sempre e comunque con il proprio stile. Lo stile del veliero che coabita con il mare in un modo tutto suo. Oggi come ieri e, senza dubbio, come sarà domani.

Riccardo Galli