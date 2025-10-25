Malya sfida l’Europa. Il concept a metà strada tra citycar e quadriciclo

di Alberto Levi

Una risposta tutta italiana alla mobilità sostenibile la concept car Malya, realizzata dall’azienda Mole Urbana, con l’obiettivo di offrire un’alternativa zero emission a chi vuole muoversi anche fuori città.

"Un segnale concreto in linea con le direttive della Comunità Europea – spiega il designer Umberto Palermo – che sollecitano lo sviluppo di veicoli compatti e sostenibili, adatti non solo all’ambito cittadino ma anche a tratte suburbane e autostradali". Malya affiancherà la gamma di quadricicli elettrici Mole Urbana dal 7 novembre sarà distribuita ai concessionari. Lo stesso giorno sarà inaugurato ufficialmente lo stabilimento torinese di Orbassano dove viene prodotto.

A caratterizzare il nuovo veicolo è il design a parallelepipedo, studiato per ottimizzare lo spazio interno e semplificare i processi produttivi. Lunga 3,75 metri, larga 1,60, alta 1,45, può portare 5 passeggeri con bagagliaio ampio.

È elettrica, ma aperta a soluzioni diversamente ecologiche per rispondere alle future evoluzioni tecnologiche e normative. L’obiettivo, una volta individuate le condizioni tecnico-legislative necessarie e dopo l’avvio della produzione della gamma di quadricicli di Mole Urbana, è quello di realizzare una piattaforma per sviluppare il progetto del concept e arrivare la produzione.

"Anche in questo caso il ruolo del designer è quello di osservare e individuare i bisogni e, con estrema capacità e flessibilità, proporre soluzioni per rispondere e creare prodotti che garantiscano comfort all’utente finale - conclude Palermo - È importante ribadire come, per una design house, sia fondamentale essere stimolo e produttore".