Malya sfida l’Europa. Il concept a metà strada tra citycar e quadriciclo

Sabato 25 Ottobre 2025

25 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
di Alberto Levi

Una risposta tutta italiana alla mobilità sostenibile la concept car Malya, realizzata dall’azienda Mole Urbana, con l’obiettivo di offrire un’alternativa zero emission a chi vuole muoversi anche fuori città.

"Un segnale concreto in linea con le direttive della Comunità Europea – spiega il designer Umberto Palermo – che sollecitano lo sviluppo di veicoli compatti e sostenibili, adatti non solo all’ambito cittadino ma anche a tratte suburbane e autostradali". Malya affiancherà la gamma di quadricicli elettrici Mole Urbana dal 7 novembre sarà distribuita ai concessionari. Lo stesso giorno sarà inaugurato ufficialmente lo stabilimento torinese di Orbassano dove viene prodotto.

A caratterizzare il nuovo veicolo è il design a parallelepipedo, studiato per ottimizzare lo spazio interno e semplificare i processi produttivi. Lunga 3,75 metri, larga 1,60, alta 1,45, può portare 5 passeggeri con bagagliaio ampio.

È elettrica, ma aperta a soluzioni diversamente ecologiche per rispondere alle future evoluzioni tecnologiche e normative. L’obiettivo, una volta individuate le condizioni tecnico-legislative necessarie e dopo l’avvio della produzione della gamma di quadricicli di Mole Urbana, è quello di realizzare una piattaforma per sviluppare il progetto del concept e arrivare la produzione.

"Anche in questo caso il ruolo del designer è quello di osservare e individuare i bisogni e, con estrema capacità e flessibilità, proporre soluzioni per rispondere e creare prodotti che garantiscano comfort all’utente finale - conclude Palermo - È importante ribadire come, per una design house, sia fondamentale essere stimolo e produttore".

