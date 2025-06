Malpensa Express raddoppia le corse nella fascia notturna

Per agevolare le vacanze dei lombardi a partire dal 15 giugno sono aumentati i collegamenti ferroviari fra Milano e l’aeroporto di Malpensa, con corse ogni mezz’ora e non più ogni ora in orario serale e notturno. Il Malpensa Express è il servizio di Trenord che collega direttamente la città di Milano e l’aeroporto internazionale di Malpensa, dalle 4 di mattina alla 1 di notte. Il servizio prevede 147 corse giornaliere che uniscono le principali stazioni di Milano – Centrale, Porta Garibaldi, Cadorna, Bovisa – e i Terminal 1 e 2 di Malpensa con una corsa ogni 15 minuti per direzione.

È possibile viaggiare su Malpensa Express con un biglietto in vendita online su sito e App Trenord o nelle biglietterie delle stazioni.

Il Malpensa Express consente l’interscambio con le linee metropolitane e le altre linee ferroviarie cittadine, in particolare le stazioni Centrale, Porta Garibaldi e Cadorna. Tutte le corse fermano a Milano Bovisa, stazione di ingresso nel Passante Ferroviario.

La tratta Malpensa Express da Milano Centrale a Malpensa Terminal 2 ha una durata di circa 51 minuti, con partenza ogni 30 minuti. Le fermate delle partenze al minuto 55 sono: Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Bovisa, Saronno, Busto Arsizio Nord, Malpensa T1 e T2.

Le fermate delle partenze al minuto 25 sono: Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Bovisa, Saronno, Rescaldina, Castellanza, Busto Arsizio Nord, Ferno-Lonate Pozzolo, Malpensa T1 e T2. Il treno Malpensa Express con tratta Milano Cadorna – Malpensa Terminal 2 parte ogni 30 minuti. La durata complessiva del viaggio è di circa 37 minuti. Le fermate di questa tratta sono: Milano Cadorna, Milano Bovisa, Saronno, Busto Arsizio Nord, Malpensa T1 e T2.