Magia ’World Europa’. Crociera Mediterranea tra i Mercatini di Natale

Salpare con MSC World Europa per la Crociera dei Mercatini di Natale significa immergersi nella calda atmosfera natalizia di alcune delle città più belle del Mediterraneo, dove la magia delle feste incontra le tradizioni locali e i sapori autentici. Dal Nord al Sud, ogni destinazione di questa crociera regala l’opportunità di visitare mercatini di Natale unici, dove trovare regali artigianali e lasciarsi conquistare da luci, profumi e sapori delle feste.

Il Natale tra i Caruggi celebra l’artigianato ligure e offre prodotti unici come decorazioni natalizie in vetro soffiato e oggetti di ceramica dipinti a mano. E poi c’è la Magia della Città Eterna. Arrivando a Civitavecchia, si può giungere Roma per esplorare i suoi mercatini natalizi, in particolare quello di Piazza Navona, famoso per la sua vivace atmosfera e le giostre d’altri tempi. A Palermo, il Natale si colora di tradizione e folklore, con mercatini che espongono prelibatezze locali e creazioni artistiche uniche. Qui, le bancarelle presentano prodotti dell’artigianato siciliano: ceramiche decorate, pizzi e pupi, i famosi pupazzi siciliani. E tra i sapori di cannoli, cassate e frutta martorana, ogni angolo offre un assaggio della Sicilia più autentica.

La Valletta, con i suoi vicoli storici, si trasforma in un villaggio natalizio durante le feste. Il mercatino di Natale offre oggetti di artigianato locale, dalle delicate decorazioni in vetro soffiato ai prodotti tessili colorati. E poi la Catalogna con Barcellona e la la Tradizione del Mercato di Santa Lucia, il più antico della città, proprio di fronte alla Cattedrale, questo mercatino è ricco di bancarelle che vendono presepi, alberi di Natale e decorazioni artigianali tipiche catalane, come il famoso ’caganer’. A Marsiglia da non perdere il Mercatino Provenzale che ospita i famosi ’santons’, le statuine per il presepe provenzale, realizzate da artigiani locali.

La crociera si conclude a Genova, che accoglie i viaggiatori con un’ultima immersione nelle tradizioni italiane. Parliamo di un’esperienza indimenticabile perché a bordo non mancano eventi e intrattenimento a tema, spettacoli e degustazioni di dolci tradizionali europei, per continuare a celebrare le feste anche in mare. La nave offre anche spazi riservati e confortevoli dove rilassarsi dopo una giornata di shopping natalizio

Violetta De Nicolais