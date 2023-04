Magia Avenger, anima elettrica e feeling Jeep

Il primo passo di Jeep nell’era elettrica è già un successo annunciato. Con 20mila prenotazioni in Europa (e 9mila ordini in Italia) Avenger, il Suv compatto della casa italo-americana, ha fatto breccia nei cuori e nei portafogli dei consumatori. Se in Europa il 60 per cento delle richieste riguarda l’elettrico, da noi questa percentuale si abbassa al 15%. In Italia viaggia forte la versione benzina 1.2 turbo da 100 cv ma sulle strade già assolate dell’Andalusia, fra Malaga e Algeciras, i grandi capi di Jeep hanno portato proprio la versione elettrica, la più rivoluzionaria, la prima vettura del marchio a emissioni zero. Un passo importante quanto lo sbarco sulla Luna, anche perché entro il 2030 il brand punta a diventare totalmente elettrico in Europa e già dal 2025 arriveranno sui nostri mercati altri quattro modelli a batteria.

Aggressiva, cool (come si ama dire oggi), disegnata per l’Europa, Avenger deve il suo fascino all’equilibrio composto delle forme. L’imprinting del marchio è forte (le sette bocchette sulla calandra e il muso allungato) ma l’auto ha un suo tratto specifico, un’ eleganza naturale che conquista al primo sguardo. Non a caso è stata eletta Auto dell’anno e ha già incamerato numerosi premi nazionali e internazionali. Al primo impatto questo equilibrio di proporzioni salta subito all’occhio. Avenger sembra molto più grande dei suoi 4,08 metri che ne fanno una compatta classica. Pare quasi una Grand Cherokee in scala, un’ammiraglia passata sotto un raggio magico che l’ha ridimensionata.

L’area frontale ridotta, il prezioso lavoro sull’aerodinamica e i 200 mm di altezza da terra la caratterizzano come un Suv dall’anima elettrica con peso contenuto in 1500 kg, garanzia di agilità. Con una batteria da 54 kWh e una potenza di 156 cv e la trazione anteriore, Avenger si propone come un’auto divertente sia su strada che nell’offroad. Si rivolge a un pubblico giovane, occhieggia alle famiglie con figli piccoli, alle donne, ai single che amano gli Urban Suv. Più corta di ben 17 centimetri rispetto alla Renegade, è compatta con sbalzi ridotti dietro le ruote. Ha un angolo di attacco e di dosso di 20 gradi e di 32 gradi i n uscita, garanzia importante per sentieri sconnessi e fuoristrada,

E poi monta intelligenti forme di difesa contro il traffico urbano e i parcheggi selvaggi. La griglia è più sporgente, così come le porzioni di plastica e l’ampio bordo dei parafanghi squadrati con ruote fino a 18 pollici. Le luci hanno il disegno iconico della X ma con una grafica ispirata al mondo digitale, il bagagliaio ha una capienza di 355 litri.

L’interno è confortevole e con materiali di buona qualità. Lo spessore dei sedili anteriori è volutamente ridotto ma lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori resta abbastanza limitato. La plancia e il tunnel centrale hanno grandi spazi per collocare oggetti come chiavi, cellulari e simili: ben 34 litri di capacità. Lo schermo digitale può avere 7 o 10,25 pollici ed è accompagnato da un secondo display da 10,25 al centro del cruscotto con proiezione smartphone wireless.

Alla guida Avenger conferma la duttilità del suo motore elettrico e della trazione anteriore, capaci di adattarsi ad ogni tipo di percorso. L’accelerazione non è istantanea come nei tipici propulsori elettrici ma progressiva. Resta comunque un’ottima disponibilità di coppia, se serve birra per un sorpasso in tempi brevi. Le modalità di guida sono tre (Normal, Eco e Sport) e quest’ultima rende più rigido l’assetto e più pronta la sensibilità del volante. Eccellente la stabilità in curva e la precisione dello sterzo.

L’autonomia dichiarata è di 400 km e di 550 nella guida cittadina, dati che il nostro test-drive conferma molto vicini alla realtà. Avenger è anche la prima Jeep a trazione anteriore ad essere equipaggiata con il sistema Selec-Terrain che offre programmi specifici per affrontare fango, neve e sterrato. Efficace anche il sistema di ricarica autonomo con 24 minuti per reintegrare la batteria fino all 80%. Il prezzo parte da 35.400 euro ritoccabili in basso con gli incentivi.