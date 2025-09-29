L’usato valida alternativa. Vetture sotto i 10mila euro

di Francesco Forni

Come correre ai ripari? Come rilanciare le vendite di automobili in un momento così critico per le case costruttrici? Come contenere l’esclation continua dei prezzi delle vetture, anche di quelle medio-piccole? Il mercato italiano ha ormai quasi abbandonato le fasce di prezzo più accessibili per le auto nuove. La Dacia Sandero base 1.0 da 67 cavalli parte da 13.950 euro, mentre le altre nuove costano almeno 15.000 euro.

La celebre Fiat Panda non è più disponibile nuova sotto i 10.000 euro, rendendo il mercato dell’usato l’unica soluzione concreta per acquistare un’auto economica e affidabile. Tra le city-car più convenienti, oltre a Panda, la Hyundai i10 spicca per funzionalità e prezzo contenuto. Lanciata nel 2020, si trova usata intorno ai 9.000 euro. Lunga 3,67 metri, con cinque porte, è perfetta nelle strade affollate.

L’abitacolo sorprende per solidità e ordine. I materiali, rigidi ma durevoli, sono assemblati con attenzione. La plancia ospita comandi intuitivi e un display da 8 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il motore 1.0 tre cilindri da 67 cavalli rappresenta la scelta più diffusa. Nelle versioni benzina-GPL, combina consumi contenuti e buona abitabilità per quattro persone. Il bagagliaio da 252 litri arriva a 1.050 litri abbattendo i sedili.

Chi preferisce un’utilitaria più grande sotto i 10.000 euro può considerare la Dacia Sandero di seconda generazione, prodotta dal 2012 al 2020. Dopo il restyling del 2016, ha guadagnato motori aggiornati come il 1.0 TCe turbobenzina-GPL da 100 cavalli. Con 4,06 metri di lunghezza, la Sandero (nella foto in basso) offre abitacolo ampio e bagagliaio da 320 litri.

Nelle versioni Stepway, l’assetto rialzato garantisce comfort sulle strade dissestate. Le varianti più accessoriate includono schermo da 7 pollici e connettività smartphone. Disponibile anche con il motore 1.5 dCi diesel da 75, 90 o 95 cavalli, mantiene robustezza e semplicità. Gli esemplari migliori oscillano fra 8.500 e 9.500 euro, mentre le opzioni meno recenti partono da 6.500 euro.

Per chi desidera una macchina familiare economica, le mono-volume restano una risorsa. La Toyota Verso, lunga 4,46 metri, accoglie fino a sette passeggeri, con bagagliaio da 446 litri in configurazione a cinque posti. Dopo il restyling del 2013, ha introdotto fari a Led e interni luminosi, pratici e ben realizzati. La plancia con strumenti centrali è chiara e immediata. Alla guida si mostra agile in città e solida nei viaggi lunghi.

I motori più diffusi sono il 1.6 benzina da 132 cavalli e il 1.6 D-4D diesel da 111 cavalli. Un buon esemplare con meno di 150.000 km parte da circa 8.000 euro. Un’alternativa originale è la Kia Soul di seconda generazione, lunga 4,14 metri. Le sue forme squadrate e il tetto alto regalano un abitacolo arioso con bagagliaio da 354 litri.

Basata sul pianale della Cee’d, unisce agilità urbana e stabilità in curva. Disponibile con 1.6 benzina da 132 cavalli o 1.6 turbodiesel da 128 cavalli, è reperibile da 8.500 euro con chilometraggi contenuti.

Da questa mappa ragionata si ricava la sensazione che il mercato delle auto usate possa rappresentare un’alterntiva valida in un’epoca di ristagno economico. E le cifre sono lì a dimostrarlo. Mentre il mercato delle auto nuove mantiene un costante segno meno, quello delle vetture di seconda mano oscilla fra il +3,6 e il +3,9. Le tendenze includono un dominio delle alimentaioni tradizionali (diesel/benzina) e l’espansione delle ibride.