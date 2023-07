Lubrificanti e futuro Viaggio nel MLAB della Maroil-Bardahl

Da 50 anni Maroil, società del Gruppo Marchetti, è un’importante realtà industriale, concessionaria esclusiva del marchio Bardahl, che distribuisce su tutto il territorio nazionale, ma anche polo produttivo di blending della linea premium di Bardahl nel mondo. Il successo è frutto di un’eccellenza tutta italiana, con base nel cuore della Toscana, ad Altopascio, in provincia di Lucca, dove ha sede il moderno impianto di produzione e confezionamento, ma anche il laboratorio di ricerca MLAB.

Un vero e proprio polo di ricerca e sviluppo, fiore all’occhiello ed elemento distintivo di questa azienda, dove viene fatto un attento controllo qualità su ogni singolo prodotto prima di essere messo sul mercato e dove vengono studiati, sviluppati e prodotti lubrificanti e additivi di qualità superiore. Per la precisione tutta la linea top di gamma Bardahl, capace di soddisfare le esigenze di tutti i motori, sia in termini di prestazioni che di protezione, per poi essere distribuiti in tutto il mondo, grazie a questa eccellenza tutta italiana.

MLAB ha vissuto lo sviluppo e la costante crescita che ha caratterizzato Maroil sin dai suoi primi prodotti e oggi occupa un’area importante nello stabilimento produttivo. Inizia la sua attività come un laboratorio dedicato al maniacale controllo della qualità di ogni singolo prodotto dall’azienda di Altopascio, che ha sempre certificato l’eccellenza dei lubrificanti e additivi con il marchio Bardahl.

Anno dopo anno, il ruolo dell’MLAB si è spostato anche su un’importante e strategica attività di R&D, fino a quando, nel 2018, ha vissuto un’evoluzione significativa, che oggi vede cinque, tra tecnici e chimici altamente qualificati, coordinati dall’esperienza di Francesco Ucciardo, direttore Tecnico Maroil-Bardahl Italia. Oggi, le nuove formulazioni per nuovi prodotti prevalentemente destinati alla fascia premium, vengono definite nel polo produttivo ad Altopascio, quindi, proposte e condivise con la casa madre di Seattle (dove Bardahl ha la sede principale).

Ri.Ga.